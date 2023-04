Hinweissuche, Rätsellösen und Teamarbeit: Neue Abenteuerräume in Sonthofen eröffnet

In neuen Abenteuerräumen in Sonthofen wird Spielern ein Erlebnis mit Hinweissuche, Rätsellösen und Teamarbeit geboten. Wie Inhaber Timo Kiewald die Idee kam.

Von Erik Perrey

18.04.2023 | Stand: 18:30 Uhr

„Ich bin von der Komplexität der Rätsel positiv überrascht“, sagt Alexander Pfeiffer. Sie seien weder zu einfach, noch zu schwer. Der 20-Jährige hat gerade ein Abenteuer im neuen „Alpen Escape“ gemeistert. Das Escape-Room-Zentrum an der Eisenschmelze 14 in Sonthofen wurde kürzlich eröffnet. Gruppen aus drei bis sechs Personen können dort in sogenannten „Escape Rooms“ versuchen, innerhalb einer Stunde durch Entdecken von Hinweisen und Lösen von Rätseln das Geheimnis, das sie erwartet, zu lüften.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.