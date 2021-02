Zuletzt hatte sich die Krise bei der Sonthofer Einrichtung immer weiter zugespitzt. Jetzt ist ein neuer Investor gefunden worden.

05.02.2021 | Stand: 18:33 Uhr

Die Krise beim Erlebnisbad in Sonthofen hat sich in den vergangenen Wochen immer weiter zugespitzt. Nun wurde ein neuer Investor gefunden: Es soll sich um einen deutschen Unternehmer mit Branchenerfahrung handeln. Das teilte der Insolvenzverwalter Jochen Sedlitz am Freitagnachmittag mit. Der Käufer wolle aber zunächst nicht genannt werden. Nach Informationen unserer Zeitung soll es sich um die AIM Center GmbH mit Sitz in Passau handeln.