Neuer Pfarrer in Fischen eingeführt

Bei seiner Einführung spricht Pater Shijo Puthuvelil in Fischen über die neue Herausforderung und den tragischen Moment, der ihn zum Priester machte.

22.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Mit dem geflügelten Wort des ehemaligen US-amerikanischen Präsidenten Barack Obama „Yes, we can!“ richtete sich der neue Leiter der Pfarreiengemeinschaft Hörnerdörfer Pater Shijo Puthuvelil an die vielen Besucher zum Ende des feierlichen Einführungsgottesdienstes in der Kirche St. Verena in Fischen. „Ich werde mein Bestes geben, mit Gottes Hilfe“, versprach er und bat um die Unterstützung durch sein Team, die Pfarreien und um das Gebet der Gläubigen.

14 indische Mitbrüder kommen zur Eröffnung

Ein imposantes Bild bot sich dem Besucher bei der offiziellen Einführung des 41-jährigen Prämonstratenserpaters Shijo Puthuvelil am Sonntagabend durch Dekan Karl-Bert Matthias. 14 indische Mitbrüder waren gekommen, darunter auch Pater Joshy Palakunnel, sein Vorgänger und Oberer des Vereins Stift-Tepl-Mananthavady für die in Deutschland in der Pastoral tätigen Prämonstratenser. Zahlreiche Ministranten, Fahnenabordnungen der Vereine, Mitglieder der Blaskapellen aus Bolsterlang, Bihlerdorf-Ofterschwang und Fischen und Vertreter aus dem kirchlichen und politischen Leben zogen in die Pfarrkirche St. Verena ein. Der feierliche Gottesdienst wurde musikalisch von Organist Thomas Kroll, dem Kirchenchor Fischen und Solistinnen gestaltet.

Dekan: "Schickt den Pfarrer hinaus in die Berge"

Nach dem Verlesen des offiziellen Dekrets und der Erneuerung des Versprechens, das Pater Shijo bei seiner Priesterweihe abgelegt hatte, führte Pfarrer Matthias den neuen PG-Leiter zu den fünf liturgischen Orten Ambo, Taufbecken, Beichtstuhl, Altar und Vorstehersitz, wo er seine Bereitschaft zum Dienst neu bekundete. „Du übernimmst eine christliche Pfarreiengemeinschaft, die lebendige und wertvolle Traditionen lebt“, so Dekan Matthias. Er bat: „Schickt den Pfarrer hinaus in die Berge, damit er Kraft für seine Arbeit schöpfen kann“, und versprach, Pater Shijo mit seinem Motorrad die Region zu zeigen.

Pater schildert in Fischen seine Berufungsgeschichte

In seiner Predigt schilderte Pater Shijo seine Berufungsgeschichte, die auch mit dem tragischen Tod seines Zwillingsbruders vor 25 Jahren zusammenhängt. „Wo warst Du Gott, als mein Bruder aus dem Mangobaum stürzte und starb?“, habe er sich damals gefragt, als er in den Orden eintrat. Die Suche nach Antworten sei schwer gewesen, doch im Gebet um eine Antwort sei seine Liebe zu Gott verschmolzen. „Bleiben Sie nicht bei der Frage, sondern machen Sie sich auf die Suche nach der Antwort, auf die Suche nach Gott. Die Liebe Christi drängt uns.“

Im Bistum Trier eine große Lücke hinterlassen

In seinem Grußwort ging Vorgänger Pater Joshy auf den Werdegang des 41-Jährigen ein. In der PG Gerolsteiner Land im Bistum Trier mit 7500 Katholiken habe er eine große Lücke hinterlassen, so Pater Joshy. Hier, im wohl schönsten Landkreis Deutschlands, sei Pater Shijo bereits herzlich empfangen worden und dürfe nun „Neuland unter den Pflug nehmen“. Sein Nachfolger werde mit seinem brennenden Herzen das Evangelium verkünden, Bewährtes fortsetzen und Neues hinzufügen, sagte der beliebte Seelsorger.

