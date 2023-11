Neuer Pfarrer in Oberstdorf: Dekan Karl-Bert Matthias begrüßt Entscheidung

Wolfang Schnabel übernimmt zum 1. Dezember die Pfarreiengemeinschaft unter dem Nebelhorn. Warum der Dekan das für eine gute Lösung hält.

08.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Rechtzeitig zur Adventszeit erhält die Pfarreiengemeinschaft (PG) Oberstdorf wieder einen neuen Pfarrer. Wolfgang Schnabel, der zuletzt als Leiter der PG Seeg wirkte, tritt wie kurz berichtet am 1. Dezember die Nachfolge von Pfarrer Bernhard Maurus Mayer an, der Ende Juli um seine Versetzung gebeten hatte. Dekan Karl-Bert Matthias begrüßt die Entscheidung: „Ich freue mich sehr, dass die Entscheidung unseres Bischofs Dr. Bertram Meier für die Neubesetzung so schnell gefallen ist“, erklärte der Dekan in einer Pressemitteilung.

Dekan: "Lebendige, aktive Gemeinde erlebt"

Matthias war seit dem Sommer neben seinen Aufgaben als Dekan und Leiter der PG Oberstaufen als Temporalienverwalter und Vertretung in Oberstdorf eingesprungen. „In dieser Zeit habe ich die Pfarreiengemeinschaft als eine lebendige, aktive Gemeinde erlebt. Pfarrer Schnabel kann sich auf seine neue Aufgabe freuen“, fuhr Matthias fort. Er habe den 45-jährigen Priester als einen den Menschen zugewandten, engagierten Geistlichen kennengelernt.

Genauer Termin für die Einführung steht noch nicht fest

Die Einführung von Pfarrer Wolfgang Schnabel soll nach Absprache mit den Gremien möglichst im Dezember erfolgen, ein genauer Termin werde noch bekanntgegeben, so der Dekan. Der neue Leiter der PG Oberstdorf mit den Pfarreien Oberstdorf, Schöllang und Tiefenbach wurde im Jahr 1978 in Schongau geboren und im Jahr 2012 zum Priester geweiht. Nach Kaplansjahren in Wertingen und in Königsbrunn übernahm Wolfgang Schnabel im Jahr 2015 die Jugendstelle in Kaufbeuren und war zugleich in der PG Kaufbeuren als Pfarrer zur Mithilfe eingesetzt. Im Jahr 2017 wurde er als Leiter der neuen PG Seeg eingeführt, in der er bislang wirkte. Im Mai 2022 ernannte ihn Bischof Bertram zudem zum Prodekan des Dekanats Marktoberdorf.

Seit Juli kein fester Pfarrer mehr in Oberstdorf

Seite Ende Juli gab es in Oberstdorf keinen festen Pfarrer mehr. Bischof Dr. Bertram Meier hat Maurus Bernhard Mayer Bitte um Versetzung angenommen, Der Pfarrer wurde daraufhin von seinen Aufgaben als Leiter der Pfarreiengemeinschaft (PG) Oberstdorf mit den Pfarreien St. Johannes Baptist (Oberstdorf), St. Michael (Schöllang) und St. Barbara (Tiefenbach) entbunden. „Ich merke, auch vom Alter her, dass ich nicht mehr dauerhaft die Kräfte aufbringe, um einer so vielschichtigen Aufgabe, wie ich sie 2016 hier in Oberstdorf vorgefunden und angepackt habe, gerecht zu werden“, begründete Mayer seinen Schritt damals.

Dekan lobt das vielseitige und lebendige Orts- und Vereinsleben

Die Pfarreiengemeinschaft Oberstdorf zählt mit ihren drei Pfarreien insgesamt rund 6500 Katholiken. Dekan Matthias hatte sich bereits im Sommer optimistisch gezeigt, bis Dezember einen Nachfolger für Maurus Meyer zu finden. „Die PG Oberstdorf wird im nächsten bischöflichen Amtsblatt zur Wiederbesetzung zum 1. Dezember ausgeschrieben“, sagt Matthias im Gespräch mit der Redaktion und fügte an: „Ich bin mir sehr sicher, dass sich für die PG Oberstdorf einige Pfarrer bewerben.“ Oberstdorf sei einerseits durch den Wintersport und „die großartige Berglandschaft“ bekannt. Andererseits auch durch das vielseitige und lebendige Orts- und Vereinsleben, welches auch durch die beiden christlichen Kirchen geprägt sei. In Oberstdorf sollte ein Pfarrer eingesetzt werden, der sich neben seinem priesterlichen Dienst auch „gerne nahe an den Menschen bewegt“, sagt der Dekan. Wichtig seien dort die Vereine und das Bewahren von Traditionen.

