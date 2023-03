Neuer Pfarrer wird in Fischen ins Amt eingeführt

Pater Shijo Puthuvelil leitet in den Hörnerdörfern die Pfarreiengemeinschaft. Was sich der Geistliche für seine neue Aufgabe vorgenommen hat.

13.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Bischof Dr. Bertram Meier hat Pater Shijo Puthuvelil vom Orden der Prämonstratenser (OPraem) ab 1. Februar zum Leiter der Pfarreiengemeinschaft Hörnerdörfer ernannt. Damit ist er hauptamtlich für die Pfarreien „St. Verena“ in Fischen, „St. Alexander“ in Ofterschwang, „St. Georg und Mauritius“ in Seifriedsberg und „St. Ulrich und Katharina“ in Obermaiselstein zuständig. Der neue Pfarrer wird am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr von Dekan Karl-Bert Matthias ins Amt eingeführt. Nach dem feierlichen Amtseinführungsgottesdienst findet ein Empfang im Pfarrheim St. Magnus in Fischen statt. Puthuvelil hat zum 1. Februar die Nachfolge von Pater Joshy Palakunnel angetreten, der seit dem Jahresanfang in Memmingen wirkt.

Nach dem Abitur in den Orden eingetreten

Der indische Geistliche wurde 1981 in Kerala geboren und trat nach dem Abitur in den Prämonstratenser-Orden ein. Sein theologisches Studium führte ihn nach Deutschland ins Bistum Trier. Nach dem Studium wurde Pater Shijo 2014 in seiner Heimatpfarrei Manikkadave zum Priester geweiht. Zurück in Deutschland wirkte der 41-Jährige als Kaplan in der PG Rhens bei Koblenz und anschließend in der PG Münstermaifeld. Im vergangenen Jahr war er als Kooperator in der Pfarrei Gerolsteiner Land in der Eifel tätig. (Lesen Sie auch: Balderschwanger Pfarrer fordert Reformen der Kirche)

Neue Aufgabe als "Herausforderung"

„Ich bin mir bewusst, dass meine neue Aufgabe als Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Hörnerdörfer eine Herausforderung für mich bedeutet und ich eine große Verantwortung übernehme, die ich mit Gottes Kraft und mit der Mithilfe der Mitchristen meistern will“, sagt Pater Shijo.

