Neuer Umweltreferent in Oberstdorf nach Kampfkandidatur gewählt

Mit den Stimmen von CSU und freien Wählern wird Peter Titzler im Oberstdorfer Rat gewählt. Dabei hatten bisher die Grünen den Posten inne.

23.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der neue Umweltreferent des Oberstdorfer Gemeinderates heißt Peter Titzler ( FW). Er tritt die Nachfolge des verstorbenen Siegmund Rohrmoser (Grüne) an. Er setzte sich mit 13 zu sechs Stimmen gegen die dritte Bürgermeisterin Bergith Hornbacher-Burgstaller durch, die von den Grünen vorgeschlagen wurde. Titzler bedankte sich für das Vertrauen: „Ich nehme die Wahl an und werde mein Bestes tun, das Amt auszufüllen.“

Viele Gespräche, aber kein Kompromiss

Im Vorfeld der Ratssitzung hatte es viele Gespräche gegeben, um einen Kompromiss zu finden und eine Kampfabstimmung zu verhindern – was nicht gelang. Die Grünen beanspruchten das Amt für sich: „Wir sehen den Posten in unserer Fraktion am besten angesiedelt“, sagte Michael Finger. „Weil wir uns mit den Umweltthemen am intensivsten befassen.“ Hornbacher-Burgstaller sei die geeignete Kandidatin, warb Finger für die Grünen-Fraktionsvorsitzende.

CSU Fraktion unterstützt Freie-Wähler-Vorsitzenden

Christian Raps (FW) schlug den Vorsitzenden des Oberstdorfer Verschönerungsvereins, Peter Titzler, vor und verwies auf Titzlers langjährige Erfahrung als Förster und sein großes Wissen über die Natur, die ihn als Umweltreferent qualifizierten. Das Ergebnis für Titzler fiel deutlich aus, weil die CSU-Fraktion den Fraktionsführer der Freien Wähler überraschend unterstützte.

Oberstdorfs Bürgermeister würdigt Verdienste von Siegmund Rohrmoser

In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates im Mai 2020 hatten die sogenannten „G5“-Fraktionen CSU, Grüne, UOL, OA und FDP noch geschlossen ab- und die Freien Wähler überstimmt. So wurden 12 der 14 Referentenposten aus ihren Reihen besetzt. Die „G5“ hatten gemeinsam den Bürgermeisterkandidaten Klaus King aufgestellt, der sich bei der Kommunalwahl 2020 in Oberstdorf gegen Amtsinhaber Laurent Mies (FW) durchsetzte.

Nach einer Schweigeminute würdigte Oberstdorfs Rathauschef King in der Ratssitzung die Verdienste von Siegmund Rohrmoser, der 17 Jahre lang dem Gemeinderat angehörte. Rohrmoser habe sich ein Leben lang für den Erhalt der Flora in Fauna starkgemacht. „Die großen und kleinen Lebewesen lagen ihm am Herzen.“

Hülya Dirlik als Gemeinderätin vereidigt.

Die Nachfolge von Rohrmoser im Rat tritt die Grünen-Listennachfolgerin Hülya Dirlik an, die vereidigt wurde. Sie gehört künftig auch Haupt-, Umwelt- und Tourismusausschuss an. Diese Entscheidungen fielen im Rat einstimmig.