Neuer Vorplatz für Haus des Gastes: Wie viel Geld in Oberstaufen investiert wird

In Oberstaufen soll am Haus des Gastes ein barrierefreier Zugang, eine neue Toilettenanlage und ein Wartebereich für Busreisende entstehen. Was das kostet.

20.04.2022 | Stand: 08:31 Uhr

„In die Jahre gekommen“ beschreibt Oberstaufens Tourismuschefin Constanze Höfinghoff den Platz vor dem „Haus des Gastes“ in der Ortsmitte. Der Gemeinderat wünscht sich an dieser Stelle einen „Platz mit Aufenthaltsqualität“. Grund für die Kommune, einen Ideenwettbewerb auszuschreiben, wie der Platz künftig aussehen soll. Der Tourismusausschuss des Gemeinderates hat jetzt die Ergebnisse in Augenschein genommen und eine schnelle und klare Entscheidung getroffen: Ein „Oberstaufen-O“ soll den Platz künftig prägen. Darin integriert: Ein barrierefreier Zugang zum Gebäude und eine nach außen verlagerte Toilettenanlage.

Ein Gemeinderat spricht von einer "Der-Gast-ist-König-Treppe"

Bislang müssen Besucher des Hauses entweder eine Treppe oder einen seitlichen Lift nutzen, um es zu betreten. Künftig soll das über eine Rampe sein. Die favorisierte Variante zur Umgestaltung sieht dabei vor, das seit einiger Zeit genutzte „O“, mit dem Oberstaufen für sich wirbt, teilweise als Form für die Rampe zu nutzen. „Lässig“ sei dieser Entwurf, befand Hans-Jörg Lingg, von einer „der Gast-ist-König-Treppe“ sprach Stefan Schädler mit Blick auf die Rampe. Und auch die Tourismuschefin machte keinen Hehl daraus, dass ihr diese Variante besonders gut gefällt. Aber sie berichtete auch davon, dass Marktbaumeister Josef Aichele die Funktionalität lobte. Das wirke sich beispielsweise bei der Schneeräumung der neuen Rampe aus. Zu erkennen ist das „O“ künftig zwar nur aus der Luft, doch ergeben sich daraus Formen für einen Unterstand für Busreisende und die unter der Rampe integrierte neue Toilettenanlage. Sie soll den Gästen künftig den Weg ins Haus ersparen, denn dort befinden sich bislang öffentliche Toiletten.

Der Favorit in Oberstaufen war schnell gefunden

Eine feste Vorgabe war die Verlagerung nicht, doch drei der vier eingereichten Entwürfe sahen sie vor. Zweimal sahen die Planer ein neues Gebäude für die Toiletten an der Rückseite des Hauses vor - was den Ausschussmitgliedern nicht gefiel. So war der Favorit schnell gefunden. Das traditionelle Gebäude des „Haus des Gastes“ werde ohne direkten Eingriff durch den neuen Bereich davor modernisiert, stellte Constanze Höfinghoff heraus. Die WC-Anlage erhalte kein zu großes optisches Gewicht und biete zugleich im Außenbereich Platz für Plakate. So fiel die Entscheidung einstimmig.

Die Kosten werden genau ermittelt

Hinsichtlich der Kosten gab es bei allen vier Entwürfen nur eine grobe Schätzung der Planer: Alle gingen von einer halben Million Euro aus. Ob es dabei bleibt, muss die Detailplanung zeigen, die die Kommune nun mit dem Planungsbüro angehen will.

