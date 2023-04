"Rosa Mint" - Neuer Laden bietet Kosmetikbehandlungen und Näharbeiten

Melina Florek öffnet ein neues Geschäft in Sonthofen, in dem sie ihre beiden Leidenschaften Nähen und Kosmetik ausleben kann. Was die 29-Jährige im Angebot hat.

Von Erik Perrey

02.04.2023 | Stand: 05:00 Uhr

„Ich hab all meinen Mut zusammengenommen“, sagt die Sonthoferin Melina Florek. Der Schritt in die Selbstständigkeit sei groß und ungewiss für sie. „Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht.“ Am ersten April-Wochenende eröffnet die 29-Jährige ihren eigenen Laden in der Völkstraße 5 in Sonthofen. Auf die Kundinnen und Kunden wartet auf 108 Quadratmetern eine Mischung aus Verkauf von Floreks Produkten, Nähatelier und Kosmetikstudio – eine ungewöhnliche Mischung.

