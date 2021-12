Neues Gewerbegebiet in Oberstdorf: Im Mai beginnt die Erschließung im Karweidach

Oberstdorfer Bauausschuss vergibt den Auftrag für den Bau der Erschließungsstraße für die geplanten Gewerbeflächen. Die Fahrbahn wird 6,50 Meter breit.

15.12.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Die Arbeiten an der Erschließungsstraße für das Gewerbegebiet im Karweidach sollen Mitte Mai beginnen. Der Oberstdorfer Bauausschuss vergab jetzt den Auftrag für die Planung des Vorhabens, das bis Mitte August 2022 abgeschlossen sein soll. Die Erschließungsstraße soll – wie im Bebauungsplan vorgegeben – als 6,50 Meter breiten Fahrbahn mit angrenzendem drei Meter breitem Grünstreifen angelegt werden.

Querungshilfe und Abbiegespur

Von der Abzweigung der Kreisstraße OA 4 wird am südlichen Fahrbahnrand ein zwei Meter breiter Gehweg angelegt. An der Kreisstraße ist eine Abbiegespur in das Gewerbegebiet für von Süden kommende Fahrzeuge geplant. Die bereits vorhandene Mittelinsel in der Kreisstraße soll als Querungshilfe ausgebaut werden, erklärte Armin Stöckle vom Oberstdorfer Bauamt.

Verbindung zum Wanderwegenetz

An der südwestlichen Gebietsgrenze wird zwischen der Erschließungsstraße und dem bestehenden Wanderwegenetz eine Verbindung geschaffen. Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme werden Baumpflanzungen gemäß Planvorgabe eingeplant und die notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt.

