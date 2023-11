Altehrwürdiges Kurhaus in Oberstaufen könnte ein Kino oder einen Escape Room bekommen

In Oberstaufen gibt es Pläne, das Kurhaus zu sanieren. Das wird nicht günstig - aber die Pläne für die künftige Nutzung überraschen.

28.11.2023 | Stand: 19:16 Uhr

Das Kurhaus in Oberstaufen soll umfangreich saniert werden. Das hat der Marktgemeinderat beschlossen. Das Haus stammt aus den Jahren 1968/69 und muss an aktuelle Anforderungen und Nutzungen angepasst werden, sagt Oberstaufens Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff. "Wir beschäftigen uns schon länger damit, was aus dem Kurhaus werden könnte", sagt Höfinghoff, die für das Gebäude ein erstes Raum- und Nutzungskonzept aufgestellt hat.

