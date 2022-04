Neues Streichquartett des Oberallgäuers Hans-Jürgen Gerung erschüttert in Obertdorf

Das Minguet-Quartett deutet in Oberstdorf intensiv ein Werk von Hans-Jürgen Gerung aus. Außerdem erklingen eine Rarität und Meisterhaftes von Mendelssohn.

09.04.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Zum Glück gibt es Bewunderer: Ein solcher verschafft Friedrich Hölderlin, einem singulären Dichter in der Zeit zwischen Klassik und Romantik, eine Bleibe. Der Bewunderer ist der Tübinger Tischler Ernst Zimmer. Er stellt dem als wahnsinnig geltenden und aus einer Klinik als unheilbar entlassenden Hölderlin ein Turmzimmer zur Verfügung. Das ist der Ausgangspunkt für Hans-Jürgen Gerungs Streichquartett „Hölderlin – im Turm“. Es wurde vom renommierten Minguet-Quartett beim Forum für Neue Musik in Oberstdorf uraufgeführt und erhielt reichen Beifall.

Beschreibung einer zerrütteten Seele

Ulrich Isfort und Annette Reisinger (Violinen), Aida-Carmen Soanea (Viola) und Matthias Diener (Violoncello) hatten sich hörbar intensiv mit der komplexen Komposition des in Kranzegg lebenden Komponisten auseinandergesetzt und ihr ein hohes Maß an klanglicher Expressivität entlockt. Sie gründet zum einen auf der Beschreibung einer zerrütteten Seele. Das Werk besteht aus neun Fragmenten, wie es Gerung selbst beschreibt, also Bruchstücken. Sie erscheinen zum einen als musikalischer Steinbruch, als eine Ansammlung verschiedener Gedanken, die immer wieder abrupt abbrechen. Zum anderen suchen diese Gedanken nach größeren Sinnzusammenhängen, schaffen melodische Strukturen, weiten sich zu einer bewegenden Klage. Abschnitte, die wie eine Rückbesinnung auf traditionellere Tonsprachen wirken, stehen dabei Abschnitten gegenüber, in denen neue klangliche Möglichkeiten ausgelotet werden.

Unerfüllte Liebe

Eine unerfüllte Liebe soll für den zerrütteten Geisteszustand Hölderlins verantwortlich gewesen sein: die Liebe zu der verheirateten Susette. Im Turmzimmer tritt eine weitere Frau in Hölderlins Leben: die Tochter seines Bewunderers Lotte Zimmer. Sie betreut nach dem Tod ihres Vaters den Dichter.

Diese zwei wesentlichen Frauen in Hölderlins Leben sowie der Tischler selbst finden sich in kurzen musikalischen Portraits in dem Stück wieder. Und noch eine andere Erscheinung: der Tod. Als klapperndes Skelett, von unheilschwangerer Atmosphäre umweht, schildern ihn die Mitglieder des Minguet-Quartetts besonders plastisch, um dann das Werk mit einem erschütternden Abgesang zu beenden.

Uraufführung im Oberstdorf-Haus

Gerahmt wird diese Uraufführung im Oberstdorf-Haus durch gänzlich andere Klänge: Den Auftakt des Programms macht das Streichquartett in g-Moll, Opus 25/1, des deutsch-niederländischen Komponisten Johann Wilhelm Wilms (1772 - 1847). In den ersten drei Sätzen des viersätzigen Werks, im Allegro, Andante und Menuetto, schöpft der Meister noch ganz aus dem Geist der Klassik und setzt auf die Ausgewogenheit der Form. Erst im frechen Finale sprengt er die Tradition und wählt zum Ende hin überraschende Lösungen.

Spannungsgeladenes von Mendelssohn

Lesen Sie auch

Forum für neue Musik in Oberstdorf "Hölderlin im Turm": Kranzegger präsentiert Streichquartett bei Oberstdorfer Festival

Zum stetig gepflegten Konzertrepertoire gehören dagegen die Streichquartette von Felix Mendelssohn Bartholdy. In der expressiven und spannungsgeladenen Interpretation des Minguet-Quartetts wird allerdings das Opus 44/1 in D-Dur zu einem aufregenden neuen Hörerlebnis. Fast scheint es dem Hörer, als handele es sich hier auch um Neue Musik, so erregt, so aufwühlend, so kompromisslos wirkt manchmal die Tonsprache dieses Romantikers. So erleben die Hörer nicht nur kunstvoll komprimierte Tonkunst, sondern dürfen sich auch an melodischer Eleganz und raffinierter Klangregie erfreuen. Nur zum ausgedehnten Schwelgen in schönen Momenten bleibt keine Zeit. Denn alles Schöne ist vergänglich. Auch das machen die Minguet-Mitglieder mit ihrer ausgefeilt kompromisslosen Deutung deutlich.

Das Forum für Neue Musik in Oberstdorf.

Der Oberallgäuer Komponist, Musiker und Musikwissenschaftler Hans-Jürgen Gerung.

Lesen Sie auch: ""Hölderin - im Turm": Kranzegger präsentiert Streichquartett bei Oberstdorfer Festival".

Lesen Sie auch: "41 Jahre Oberstdorfs Musikleben mitgeprägt: Musikschulleiter tritt in den Ruhestand".