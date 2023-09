"Schildbürgerstreich"? - Kritik an teurer Umgestaltung in Sonthofen

1,2 Millionen Euro kostete die Umgestaltung des Alemannenplatz in Sonthofen. Ein Leser wirft der Stadt nun vor, gesetzliche Vorschriften missachtet zu haben.

28.08.2023 | Stand: 16:12 Uhr

Übersichtliche Parkplätze, mehr Grün, sechs E-Ladestationen, Sitzgelegenheiten und Fahrradstellplätze – am Freitag, 23. Juni, wird der neugestaltete Alemannenplatz in Sonthofen nach acht Monaten Bauzeit um 15 Uhr mit einer Feier eröffnet. Das Projekt war insgesamt 1,2 Millionen Euro teuer.

Ein Leser übt nun in einem Brief an unsere Redaktion starke Kritik an den baulichen Maßnahmen, die die Entwässerung des Platzes und seiner Umgebung betreffen. Er spricht von einem „Schildbürgerstreich“. Bei der Stadt Sonthofen wehrt man sich gegen die Vorwürfe.

Hat sich die Entwässerung auf dem Platz verbessert?

Der Leser schreibt in seinem Brief, dass die Kommune aus seiner Sicht die Entwässerungsanlage auf dem Platz hätte verbessern müssen, um die neuen Richtlinien diesbezüglich zu erfüllen. Bei den Bauarbeiten sei aber versäumt worden, neue Kanäle zu verlegen, um eine geordnete Entwässerung im Trennsystem zu schaffen.

Die Stadt teilt dazu mit, dass die Entwässerung des Alemannenplatzes vor Ort durch sickerfähiges Pflaster und nachgeschaltete Versickerungseinrichtungen gewährleistet werde. Damit habe man die Entwässerungssituation auf dem Platz deutlich verbessert, weil man den Mischwasserkanal und die Kläranlage des Abwasserverbands Obere Iller (AOI) entlaste. Das entspreche dem Prinzip der „Schwammstadt“ (Stadt, die große Mengen Wasser speichern kann, anstatt sie direkt abzuleiten, Anm. d. Red.).

Die Stadt verweist zudem darauf, dass beim Umbau ein neuer Regenwasserkanal für die Versickerungsanlagen der Verkehrsflächen angelegt wurde. Nur Teilbereiche der Wintergasse und Bogenstraße seien aufgrund der Höhensituation und wirtschaftlichen Machbarkeit an den bereits bestehenden Mischwasserkanal angeschlossen worden.

Warum wurde der Kanal in der Bogenstraße bereits 2019 saniert?

Der Leser wirft der Stadt weiter vor, dass sie den Kanal in der Bogenstraße schon vor einigen Jahren aufwendigst saniert habe, anstatt dies im Zuge der Umbauarbeiten am Alemannenplatz günstiger nachzuholen. Der Kanal in der Bogenstraße sei zuletzt 2019 mit sogenannten „Schlauchlinern“ ohne Aufgrabung saniert worden, sagt die Stadt. Wegen steigender Baukosten sei das preisgünstiger gewesen, als die Kanäle nun beim Umbau des Alemannenplatzes zu sanieren.

Der Leser behauptet in seinem Brief, dass die Koordination des Umbaus am Alemannenplatz wegen mangelnder Kommunikation von Stadtrat, Geschäftsstelle, Bauamt und Stadtwerken ungenügend war. Vor Straßen- und Tiefbauarbeiten werden alle Spartenträger, also zum Beispiel Energie- und Wasserversorger, informiert und gebeten, sich über den Bedarf von Neuverlegungen abzustimmen, entgegnet die Stadt. Im Falle des Alemannenplatzes sei dies im Oktober 2021 geschehen. Außerdem hätten sich die Unternehmen vor Baubeginn zur genaueren Abstimmung getroffen.

Lesen Sie auch: Marktanger-Tiefgarage in Sonthofen muss saniert werden - Wann es los geht