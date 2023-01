"Wir benötigen eine einsatzbereite Armee": Was der Sonthofer Kommandeur fordert

Der neue Leiter der Schule für ABC-Abwehr in Sonthofen thematisiert beim Neujahrsempfang den Zustand der Bundeswehr. Wie er die Lage sieht.

Der Krieg in der Ukraine ist omnipräsent. So war es erwartungsgemäß auch beim Neujahrsempfang der Stadt Sonthofen sowie der Bundeswehr am Freitagabend. „Der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die wohl belastbare Erkenntnis, dass Frieden und Freiheit auch in Europa leider keine Selbstverständlichkeit sind, hat das letzte Jahr maßgeblich bestimmt“, sagte Tim Richardt. Er ist neuer Kommandeur der Schule für ABC-Abwehr in Sonthofen. Bei der Veranstaltung verlieh Bürgermeister Christian Wilhelm zudem zwei Bürgern die Ehrenmedaille (weiterer Bericht folgt).

Richardt thematisierte den Krieg aus seiner Sicht als Kommandeur. Militär sei in letzter Konsequenz für einen möglichen Krieg gemacht. „Diese Erkenntnis ist bei uns Soldaten aktuell deutlich wieder ins Bewusstsein gerückt“, sagte Richardt. Es bedeute eben nicht nur Einsätze im Rahmen von internationalem Krisenmanagement. Landes- und Bündnisverteidigung gelte daneben als gleichrangige Kernaufgabe. Richardt ergänzte: „Wir benötigen eine einsatzbereite Armee mit der Fähigkeit zum Kaltstart. Denn das bedeutet, gewappnet zu sein.“ Eine „überzeugende Befähigung zur Verteidigung“ sei folglich notwendig.

Bundeswehr in Sonthofen half auch abseits militärischer Einsätze

In Sonthofen sei die Bundeswehr „sehr gut aufgehoben“ und seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil. Jährlich seien 6000 Lehrgangsteilnehmer an der ABC-Schule. Er erinnerte zudem daran, dass die Bundeswehr auch abseits militärischer Einsätze helfe und nannte die Unterstützung im Gesundheitsamt, in Pflegeheimen und Krankenhäusern während der Pandemie sowie dem Einrichten und Betrieb des Impfzentrums in der Grüntenkaserne. Zugleich ging er auf bevorstehende Veranstaltungen ein: Er plane im Juli einen Behörden- und Unternehmertag und Ende April eine Informationswehrübung für nicht-militärische Vertreter. In diesem Rahmen gebe es am 25. April ein öffentliches Gelöbnis.

Rathauschef Wilhelm thematisierte ebenfalls die Situation der Bundeswehr. Zu den Arbeiten in der Generaloberst-Beck-(GOB)-Kaserne sagte er in Richtung Richardt: Vielleicht gelinge es diesem ja als „viertem geplanten ’Bezugs- und Fertigstellungsstandortältesten’, nun auch tatsächlich das Kommandeurszimmer in der GOB-Kaserne zu beziehen. Mittlerweile ist der Berliner Flughafen ja auch fertig, also wird sich sicher alles nun auf die Kaserne in Sonthofen stürzen“.

"Unverständlich": Sonthofens Bürgermeister kritisiert deutlich reduziertes Zentrum Brandschutz

Wenig erfreut zeigte sich Wilhelm über die anstehenden Veränderungen beim Zentrum Brandschutz. Wie berichtet, soll die Abteilung der Bundeswehr in Sonthofen deutlich reduziert werden (wir berichteten). Dazu sagte Wilhelm: „Für uns in Sonthofen ist es unverständlich, warum das mit viel Geld komplett sanierte Zentrum nun umstrukturiert und an einen anderen Standort – wieder verbunden mit hohen Ausgaben – verlegt wird.“ Und das „trotz des fleißigen Einsatzes vieler Abgeordneter“. Enttäuscht sei er auch über die „bis heute andauernde Verweigerungshaltung eines persönlichen Gesprächs mit der zuständigen Präsidentin“ des betroffenen Amtes in Bonn. Bis zuletzt seien viele Fragen zur „Sinnhaftigkeit der Entscheidung offen geblieben“.

Auch die Diskussionen um den Christbaum in Oberstdorf griff Wilhelm auf. Die Folgen des Klimawandels seien zunehmend in der Alpenregion zu spüren. „Auch heute zu erkennen an den mehr als grün als weiß anmutenden Skitrassen“, sagte der Bürgermeister, „oder an Diskussionen um Nachhaltigkeit bei der Beschaffung von preiswerten Weihnachtsbäumen im südlichen Landkreis.“