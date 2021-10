Neun Verstöße bei Motorradkontrollen am Riedbergpass: Abgebrochener Bremshebel, zu lauter Auspuff

Bei Motorradkontrollen am Riedbergpass hat die Polizei neun Verstöße festgestellt: unter anderem einen abgebrochener Bremshebel und einen manipulierten Auspuff.

04.10.2021 | Stand: 13:40 Uhr

Bei Motorrad-Kontrollen am Riedbergpass hat die Polizei am Sonntag einige Verstöße festgestellt - darunter unter anderem ein abgebrochener Bremshebel. Der 43-jährige Fahrer durfte nicht weiterfahren. Er muss voraussichtlich ein Bußgeld von 90 Euro zahlen und erhält einen Punkt in Flensburg.

Polizei kontrolliert Motorräder am Riedbergpass: neun Verstöße am Sonntagnachmittag

Insgesamt kontrollierten die Beamten am Sonntagnachmittag 77 Motorräder. Zwei weiteren Fahrern utersagte die Polizei das Weiterfahren: Einer hatte eine zu laute Abgasanlage, der andere eine unzulässige Fußraste verbaut. Außerdem waren an drei Motorrädern die Reifen zu stark abgefahren, an drei weiteren fehlte der Heck-Reflektor.

