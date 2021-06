Neustart im Aquaria in Oberstaufen: Badespaß mit Einschränkungen

Das Aquaria darf wieder Besucher empfangen. Während des Lockdowns wurde eine neue Außensauna für 6,7 Millionen Euro gebaut. Welche Hygienemaßnahmen jetzt gelten

16.06.2021 | Stand: 18:30 Uhr

„Es ist ein tolles Gefühl, endlich wieder Gäste empfangen zu dürfen“, sagt Heidi Köberle. Sie ist Geschäftsführerin des Erlebnisbads Aquaria in Oberstaufen. Seit einigen Tagen ist das Bad mit seiner neuen Außensauna nach mehr als sieben Monaten Lockdown wieder geöffnet. Der Neubau hat 6,7 Millionen Euro gekostet. In den vergangenen Tagen kamen bis zu 500 Besucher täglich, um zu schwimmen und zu saunieren. „Wir sind alle glücklich, dass wieder ein kleiner Schritt zurück zur Normalität möglich ist“, berichtet die 59-Jährige. Beim Wonnemar in Sonthofen hingegen dauert es noch bis zur Wiedereröffnung, wie Bürgermeister Christian Wilhelm am Montagabend im Hauptausschuss mitteilte. Ein konkreter Öffnungstermin stehe noch aus. Bei anderen Bädern wie dem Cambomare in Kempten müssen sich Badegäste auch noch gedulden: Hier startet der Betrieb erst im August.