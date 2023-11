Neuzugang Jannik Holzapfel beim 1. FC Sonthofen: Allrounder mit Teamgeist

Der 23-Jährige will beim 1. FC Sonthofen nach vielen Rückschlägen zum Stammspieler werden. Am Samstag trifft er mit der Mannschaft auf den TSV Rain/Lech.

Wenn der 1. FC Sonthofen nach dem Derby gegen Kottern am Samstag in der heimischen Baumit-Arena auf den TSV Rain/Lech trifft, wird voraussichtlich auch Jannik Holzapfel mit von der Partie sein. Der 23-Jährige, der vor der Saison nach Sonthofen wechselte ist im Team angekommen. Der Neuzugang will im Oberallgäu den nächsten Schritt machen und in der Bayernliga zum Stammspieler werden.

Viele Bekannte in Sonthofen wiedergetroffen

„Ich kenne viele der Jungs aus Memmingen, fühle mich in der Mannschaft sehr wohl und die Bayernliga ist fußballerisch ein neuer Ansporn für mich“, erzählt Jannik Holzapfel. Der 23-jährige Allrounder, der nicht nur Innen- und Außenverteidiger spielen kann, sondern bereits als Sechser, Zehner und Achter eingesetzt wurde, wechselte zu Saisonbeginn vom Württembergischen Verbandsligisten FC Wangen zum 1. FC Sonthofen. Holzapfel wurde die Liebe zum runden Leder bereits in die Wiege gelegt. Bereits seine Großväter waren Fußballer ihn und seinen Bruder ebenfalls für den Sport. Janniks Onkel Harald lief für den FC Memmingen in der Regionalliga auf und Vater Helmut gründete beim heimischen SSV Markt Rettenbach kurzerhand eine Bambini-Mannschaft, als sein Sohn alt genug zum Kicken war und stand dem Nachwuchs auch gleich als Coach zur Seite. Beim Gedanken an seine Anfangszeit muss Jannik Holzapfel heute noch schmunzeln. Das erste Spiel ging nämlich gleich mit 11:0 verloren. „Ich hab danach meine Mutter gefragt, ob man nach schlechten Leistungen einer Mannschaft nicht den Trainer auswechselt“, erzählt er und fügt hinzu, dass sein Vater und er heute über diese Anekdote lachen. (Lesen Sie auch: "Müssen ekliger werden": FCS-Coach Müller nimmt sein Team in die Pflicht)

"Das war eine geile Saison"

In der D-Jugend wechselte Holzapfel zum TSV Ottobeuren, wo er als B-Juniorenspieler die Meisterschaft in der Kreisliga feiern durfte und so zum Aufstieg des Teams in die Bezirksoberliga beitrug. „Das war eine geile Saison – es war so viel Euphorie spürbar“, schwärmt er. Er wechselte im ersten A-Jugend-Jahr zum FC Memmingen, wo er als 18-Jähriger im Landesliga-Team debütierte. Wie jeder junge Spieler blickte auch Holzapfel damals zur Regionalliga-Mannschaft auf. „Aber als ich rauskam, hatten wir ein richtig gutes Team in der Regionalliga. Als junger Hüpfer setzt man sich da das Ziel, Stammspieler in der U21 zu werden, denn die Landesliga ist nicht ohne“, erinnert er sich.

Verletzungen werfen Holzapfel in Memmingen zurück

Dennoch setzte er sich durch und übernahm mit dem Kapitänsamt auch Verantwortung bis gesundheitliche Probleme und Verletzungen ihm einen Strich durch die Rechnung machten. Jannik Holzapfel litt unter einer angeborenen Fußfehlstellung, durch die sich bei hoher Belastung eine schmerzhafte Entzündung bildete und ihn immer wieder zu mehrwöchigen Pausen zwang. Im Winter 2020/2021 waren die Schmerzen so schlimm, dass sein Arzt ihm zu einer operativen Korrektur geraten hat. Nach drei Monaten auf Krücken stieg er im Mai 2021, nach dem großen Lockdown wieder voll ins Training ein. Nach einem Kurzurlaub saß er im Herbst 2021 auf der Bank der zweiten Mannschaft, die personell dünn besetzt war, wurde bei einem 0:2 Rückstand des FCM eingewechselt und erlebte eine verhängnisvolle Schlussminute: „Ich geh in der 90. Minute zum Kopfball hoch, der Gegenspieler schubst mich – drei Außenbänder und zwei Innenbänder gerissen“, erzählt Holzapfel.

Wechsel zum FC Wangen: Wegen eines alten Bekannten

Wieder genesen fand er nicht nur ein komplett neues Trainerteam vor, sondern auch komplett andere Vorzeichen. „Ich war ganz raus und hab gemerkt, dass es nichts mehr wird und dass ich wechseln muss“, erinnert sich der 23-Jährige. Der Anruf von Candy Decker im Frühjahr 2022, der damals den FC Wangen trainierte, war für Holzapfel ein Wink des Schicksals. War es doch genau der Trainer, unter dem er als A-Jugendlicher in der zweiten Mannschaft des FCM debütierte. So wechselte er zum Württembergischen Verbandsligisten, wo er schnell Stammspieler wurde. „Es hat richtig viel Spaß gemacht und war sehr anspruchsvoll, aber als Candy weg war, war mir der Aufwand zu groß“, räumt er im Hinblick darauf ein, dass ihn alleine schon die Anreise ins Training eine Stunde kostete. Das war für den Maschinenbau-Student auf Dauer nicht machbar. „Es hat mir wehgetan, weil ich mich mit den Jungs gut verstanden habe und mich in Wangen auch sehr wohlgefühlt habe.“

Wechsel nach Sonthofen ein "ordentlicher Schritt"

Schließlich entschied sich der Wechselwillige für den 1. FC Sonthofen. „Die Bayerliga ist ein ordentlicher Schritt vom Niveau her – das hätte ich nicht gedacht“, räumt Holzapfel ein. „Es wird auch ein anderer, körperlicher Fußball gespielt. Beim 1. FC Sonthofen fühlt er sich richtig wohl. „Es könnte nicht besser sein“, betont er im Blick auf seine Anfangsphase im Team und im neuen Umfeld.

Primäres Ziel: "Gesund bleiben"

Der 23-Jährige verneint zwar nicht, dass er sich vorstellen könnte, eines Tagen noch einmal eine Liga höher zu spielen, aber sein primäres Ziel sei ein anderes: „Ich möchte gesund bleiben, Spaß am Fußball behalten, mein Können abrufen und mich damit in Sonthofen zu einem Stammspieler entwickeln, den man braucht, um den Klassenerhalt zu schaffen.“ Auf die Frage nach seinen sportlichen Highlights erzählt der 23-Jährige zwar, dass die FCM-Spiele gegen Proficlubs wie Greuther Fürth oder 1860 München was Besonderes sind, als erstes fällt ihm aber ein, wie „cool“ es war, dass er vor seinem Abschied aus Memmingen noch mit der zweiten Mannschaft den Klassenerhalt sichern konnte.