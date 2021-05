Nicht nur Freude nach der Öffnung bei Oberallgäuer Hoteliers und Vermietern

Alle hoffen auf eine Rückkehr zur Normalität und weiter sinkende Inzidenzwerte. Touristen sind begeistert, nachdem die neue Nobelhornbahn endlich Gäste befördern darf.

24.05.2021 | Stand: 23:31 Uhr

Monika Schröder (40) ist begeistert. „Die Fahrt mit der neuen Nebelhornbahn war ein tolles Erlebnis“, sagt die 40-jährige Urlauberin aus Detmold, nachdem sie am Sonntagnachmittag aus der Zehnergondel ausgestiegen ist. Die neue und 56,6 Millionen teure Bahn beförderte am Wochenende erstmals Gäste auf den 2224 Meter hohen Berg. Bei der Premiere am Samstag nutzten 600 Gäste diese Möglichkeit, berichtet Vorstand Johannes Krieg. Öffnen durften unter anderem auch die Oberallgäuer Hotellerie, die Vermieter von Ferienwohnungen sowie die Außengastronomie, nachdem der Inzidenzwert in der vergangenen Woche sieben Tage hintereinander unter 100 gefallen war.

„Wir haben den herrlichen Rundblick auf dem Nebelhorn genossen“, berichtet Monika Schröders Mann Holger (53). Das Ehepaar macht mit den Töchtern Charize (14) und Mandy (11) in Fischen Urlaub. Um die Gondel besteigen zu können, mussten die Schröders einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen.

Ein paar hundert Meter weiter sitzen Anka und Christoph Steidle aus Ulm vor dem Hotel Mohren und genießen ihren Latte Macchiato in der Sonne. „Wieder draußen zu sitzen ist ein Stück Lebensqualität“, sagt die 28-Jährige. „Und sorgt wieder für ein Stück Normalität“, ergänzt ihr Ehemann.

Normalität ist auch wieder ins Hotel „Bergkristall“ in Oberstaufen eingekehrt. „Wir sind schon seit Wochen total ausgebucht. Die Euphorie ist groß. Überall sieht man glückliche Gesichter“, berichtet Juniorchef Sebastian Lingg. Seit Freitag dürfen die Oberallgäuer Hotels wieder Gäste empfangen. Geöffnet hat auch der Wellnessbereich im „Bergkristall“, allerdings ist die Zahl der Benutzer begrenzt. Die Gäste würden die Hygieneregeln konsequent beachten, auf sich und andere aufpassen, sagt Lingg. Selbsttests gibt es alle 48 Stunden unter Aufsicht des Personals, das dafür extra geschult wurde.

Doch nicht alle Oberallgäuer Hotels haben geöffnet. „Wir machen erst am 1. Juni auf“, sagt Silvia Kienle vom „Hotel Kienle“ in Balderschwang. „Wir haben nicht daran geglaubt, dass die Inzidenz so schnell und beständig unter 100 bleibt.“ Zudem benötige man Zeit, um einen Betrieb wieder zum Laufen zu bringen. „Ein Hotel ist kein Auto, das man startet und Gas gibt“, sagt die Chefin. Man brauche Lebensmittel, Getränke und auch Mitarbeiter. Zahlreiche Gäste hätten storniert, nachdem die Quarantänebestimmungen in Österreich und Südtirol schon vor einiger Zeit aufgehoben worden seien. Und das ständige Hin und Her der Regierung in Sachen Öffnungen habe Urlauber abgeschreckt, im „Hotel Kienle“ zu buchen. „Wir hoffen aber auf eine gewisse Normalität in den nächsten Wochen und Monaten“, sagt Silvia Kienle.

Südtirol statt Allgäu

Lesen Sie auch

Gastronomie: Warum die Freude über Lockerungen in Marktoberdorf ausbleibt Gedämpfte Stimmung bei Gastronomen

Die Vermietung von Ferienwohnungen würde langsam anlaufen, teilt Michael Thannheimer mit. Er ist Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Oberstdorfer Ortsteile, zu dem auch die Privatvermieter zählen. Er berichtet von Gästen, die storniert haben und nach Österreich und Südtirol statt ins Allgäu gefahren sind, seit es dort keine Quarantänebestimmungen mehr für deutsche Urlauber gibt. Im vergangenen Jahr habe es zur gleichen Zeit und bei ähnlichen Corona-Bestimmungen deutlich mehr Buchungen in den Oberstdorfer Ortsteilen gegeben. „Aber ich bin optimistisch, dass die Buchungen bald zunehmen, und der Inzidenzwert aufgrund von immer mehr Geimpften weiter sinkt“, sagt Thannheimer.

Zwölf Gäste am ersten Tag

Darauf hofft auch Lukas Zeman, der mit seiner Familie das Staufner Haus unterhalb der Hochgratbahn in Steibis betreibt. Nach der Öffnung am Freitag seien zwölf Gäste zum Übernachten gekommen, am Samstag waren es 14, am Sonntag 15. Zemans Haus hat 80 Betten. Aber aufgrund der Corona-Verordnungen darf er nur 20 Gäste pro Tag beherbergen. „Bergschulen mit zehn Personen muss ich absagen. Sie können derzeit nicht übernachten“, sagt der Pächter. Das Lager ist geschlossen. „Die nächsten Wochen und Monate können nur besser werden, wenn der Inzidenzwert weiter sinkt“.