"Nie Hilfe bekommen!" Streit um Hallenzeiten in Sonthofen spitzt sich zu

Der BSC Illertal kritisiert die Stadt Sonthofen, bei der Vergabe nicht berücksichtigt zu werden. Bürgermeister Wilhelm weist Vorwürfe scharf zurück.

17.11.2023 | Stand: 19:05 Uhr

Aus der Not heraus ist er geboren worden, der BSC Illertal. Im April 2021 gründete Jürgen Eder den Ballsportclub nach einer nicht geräuschlosen Trennung vom TSV Burgberg. „Ich wollte der Sportjugend ein Zuhause geben“, sagt Eder heute. Zweieinhalb Jahre später trübt ein inzwischen öffentlich ausgetragener Streit über die Vergabe von Hallenzeiten in Sonthofen das einst löbliche Ziel.

Die Kollateralschäden: Ein junger Verein, der unter immensem logistischen Aufwand Einheiten zwischen vier Sportstätten jongliert, eine Anfrage des BSC beim Verwaltungsgericht und etliche Sonthofer Vereine, die sich auf die Füße getreten fühlen.

Jürgen Eder: "Habe nie Hilfe bekommen"

Was seit der Gründung vorgefallen ist, gleicht einem einzigen großen Missverständnis. „Meine Überlegungen richteten sich damals nicht an einen großen Verein mit derartigem Zulauf“, sagt Eder. „Deshalb waren Hallenanfragen noch gar nicht auf dem Zettel.“ Vermutlich war es ebendiese versäumte Vorplanung, die den Stein 2021 ins Rollen gebracht hat.

Denn als Eder kurz nach der Gründung bei der Stadt vorstellig wurde, sei er abgeblitzt, sagt der 60-Jährige. „Ich habe von Anfang an und auch später nie Hilfe von der Stadt bekommen. Man hat mir gesagt, dass es keine freien Zeiten gibt. Das war es“, sagt Eder.

Bürgermeister Christian Wilhelm weist den Vorwurf scharf zurück.

„Es gab durch uns vermittelte Gespräche vor der Gründung mit dem BSC und dem TSV Sonthofen, ob man die gesamte Organisation nicht gemeinsam im Sinne einer guten Ausbildung von Jugendlichen ausrichten kann, angeblich sollten ja auch mehrere Sportarten neben Volleyball bedient werden“, sagt Wilhelm. „Die Idee ist jedoch früh gescheitert, weil die Ausrichtung des Vereins von Herrn Eder, wie ursprünglich angekündigt, so nie umgesetzt wurde.“ Förderfähig und damit berechtigt, Hallenzeiten in Anspruch zu nehmen, wäre der BSC nach den Sportförderrichtlinien der Stadt ohnehin erst ab dem 1. Januar 2022 gewesen.

Christian Wilhelm mit klarer Kante

Inzwischen zählt der BSC Illertal 100 Mitglieder, davon über 70 aktive Kinder in der Altersspanne zwischen sieben und 16 Jahren. Eders Hauptkritikpunkt: Da er bei der Vergabe der Hallenzeiten von der Stadt nicht berücksichtigt wurde, müsse er an fünf Tagen unter der Woche zwischen vier unterschiedlichen Trainingsstätten pendeln.

„Es gibt keinen Verein, der 2022 mehr neue Hallenzeiten angeboten bekommen hat, als der BSC Illertal. Von Mai 2022 bis heute sind das 13,75 Übungsleiterstunden in unterschiedlichen Hallen – davon wurden 6,75 angenommen“, sagt Wilhelm. „Dabei haben wir Eder auch Prime-Time-Zeiten abends und nachmittags angeboten.“ Letzteres lehnt Eder mit dem Argument ab: „Zu der Zeit können gerne Senioren in die Sporthalle, die Jugend ist da aber oft noch in der Schule. Diese Zeiten bringen mir nichts.“

Eder kontrolliert Vereine auf eigene Faust

Was Jürgen Eder in der Zwischenzeit auf eigene Faust unternommen hat, stieß allerdings etlichen Vereinen in der Kreisstadt sauer auf. „Ich bin abends spazieren gegangen und habe über Wochen und Monate notiert, dass viele Hallen zwar belegt, aber nicht genutzt werden“, schimpft Eder. „Das sind verlorene Zeiten und ich erwarte mir da ein flexibleres Vorgehen, beispielsweise durch Tauschen.“

Bei der Stadt sorgt diese Praxis für Stirnrunzeln: „Wir können nicht nur subjektiv die Belange eines Vereins berücksichtigen, sondern müssen alle Vereine und Interessen im Blick haben“, sagt Sportreferent Christian Feger. „Aber Vereine zu kontrollieren, ist nicht unsere Auffassung von Ehrenamt und kameradschaftlichem Vereinsleben.“

Rathauschef Wilhelm wird noch deutlicher: „Alle Hallen in Sonthofen sind komplett belegt durch Vereine und werden konstant und kontinuierlich genutzt. Das wissen wir, das spiegeln uns auch die Hausmeister. Situativ kann die jeweilige Nutzung variieren, das liegt aber möglicherweise an Erkrankungen, Spieltagen oder an wechselnden Mannschaftsstärken. Unterm Strich hat all das über Jahrzehnte nie Probleme bereitet“, sagt Wilhelm: „Aber eine Kontrolle der Vereine in Sonthofen wird es nie geben.“

Verwaltunsgericht empfiehlt Anpassungen

Da keine Einigung im Streit in Sicht war, stellte der Vereinsvorsitzende beim Verwaltungsgericht einen Antrag, die Hallenvergabe in Sonthofen umzukrempeln. Dieser wurde im Eilantrag zwar abgelehnt, der Stadt wurde jedoch empfohlen, die 40 Jahre alten Förderrichtlinien unter die Lupe zu nehmen.

Nach zahlreichen Gesprächen mit den Vereinen in Sonthofen wurden unter anderem die Vergaberichtlinien vor allen Dingen mit Blick auf Streitigkeiten zweier Vereine um eine Hallenzeit inzwischen angepasst – diese liegen dem Stadtrat kommende Woche zur Beschlussfassung vor.