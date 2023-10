Warum die Flüchtlingsunterkunft in Burgberg abgebaut wird

Die Gemeinde plant dort ein Gewerbegebiet. Ein neuer Standort ist im Gespräch. Warum die Oberallgäuer Landrätin im Gemeinderat Rede und Antwort stand.

12.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Im Oberallgäu werden immer mehr Flüchtlingsunterkünfte gebraucht – und in Burgberg wird eine bestehende geräumt. Die Gemeinde hat schon vor Monaten eine dritte Vertragsverlängerung für das Containergebäude auf ihrem Grund abgelehnt, weil sie dort ein Gewerbegebiet ansiedeln möchte. Sie hatte dem Landkreis stattdessen den ehemaligen Spitalhof angeboten – aber der kommt nicht in Frage. Warum das so ist und welcher Druck in der Flüchtlingsfrage auf dem Landkreis lastet, erläuterte die Landrätin in der Sitzung des Gemeinderats Burgberg.

"Jede Woche 30 Flüchtlinge"

Indra Baier-Müller sagt auf Anfrage der Redaktion, es sei ihr wichtig gewesen vor Ort die Not in der Flüchtlingsfrage darzustellen, auf die der Landkreis eine Antwort finden müsse. „Wir bekommen jede Woche 30 Flüchtlinge zugewiesen, ab nächster Woche werden es noch mehr.“ Und in dieser Situation werden 50 Plätze in Burgberg abgebaut. Auf den ersten Blick kaum zu verstehen.

Bis Ende des Jahres wird die Containerunterkunft abgebaut

Burgbergs Bürgermeister André Eckardt verweist auf das Gewerbegebiet, das dort schon lange in Planung ist. Die Container seien zudem nach acht Jahren in einem schlechten Zustand. Das sei „richtig, dass sie nicht weitergenutzt werden“, bestätigt die Landrätin. Bis Ende des Jahres, so ist der Plan, sollen sie abgebaut sein. Seit einigen Tagen wohnt dort niemand mehr.

Aber dennoch. Auch Burgberg ist in der Pflicht, das vom Landratsamt geforderte Zwei-Prozent-Ziel umzusetzen. Um das zu erreichen, müssten in der 3500-Einwohner-Gemeinde 70 Flüchtlinge aufgenommen werden. Burgberg will sich da auch nicht sperren.

Wasserschutzgebiet: Bauen verboten

Der von der Gemeinde angebotene ehemalige Spitalhof kommt aber nicht in Frage wegen des Wasserschutzgebiets dort. Unter den angrenzenden Wiesen ist ein riesiges Grundwasservorkommen, das die Fernwasserversorgung Oberes Allgäu in einigen hundert Metern Entfernung bei Ortwang „anzapft“. Zwei Wohnungen im Spitalhof vermietet die Gemeinde zwar. Als Flüchtlingsunterkunft sei dieses Gebäude so aber nicht geeignet, sagt die Landrätin. Es sei viel zu klein. Und eine Erweiterung aus rechtlichen Gründen in der Wasser-Schutzzone sei nicht gestattet.

Neues Grundstück muss erschlossen werden

Was nun, Herr Bürgermeister? „Der Gemeinderat hat sich für einen Alternativstandort, entlang des Rohrachweges in Richtung des Ortsteils Häuser entschieden.“ Der Landkreis prüfe, ob sich dieser Standort für eine neue Flüchtlingsunterkunft in Modulbauweise eigne. Das Grundstück müsse allerdings noch erschlossen werden.

Am ehemaligen Standort, habe es nie Probleme gegeben, sagt der Bürgermeister. Ursprünglich war der Vertrag 2020 ausgelaufen. Dreimal verlängerte der Gemeinderat auf Bitten des Landratsamts um ein Jahr. Jetzt müsse die Gemeinde auch ihren Einwohnern vor Ort endlich das Versprechen einlösen, den Weg dort für ein Gewerbegebiet freizumachen, sagt Eckardt. Die Bauleitplanung laufe.

Vertrag auf sechs bis acht Jahre abschließen

Der neue Vertrag mit dem Landratsamt soll für sechs bis acht Jahre geschlossen werden. Bis jetzt habe Burgberg noch ausreichend Platz in Grundschule und Kindertagesstätte, sagt Eckardt. Anderorts sei das oft ein Folgeproblem.

Es gibt noch etliche Kommunen im Oberallgäu, die keine große Flüchtlingsunterkunft bieten. Rettenberg beispielsweise. Das wird sich dort ändern, bestätigt Bürgermeister Nikolaus Weißinger auf Nachfrage: In die ehemalige Burgschenke im Ortsteil Vorderburg sollen bald bis zu 50 Flüchtlinge einziehen. Eine Info-Veranstaltung dazu gibt es am 18. Oktober, 18 Uhr, im „Engel“ in Rettenberg.

