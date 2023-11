Beim Nikolausmarkt in Oberstaufen gibt es Klausen- und Bärbeletreiben

Nikolaus, Klausen und Bärbele sorgen beim Nikolausmarkt in Oberstaufen dieses Jahr für gute Stimmung. Alle Infos zu Programm und Öffnungszeiten.

24.11.2023 | Stand: 14:17 Uhr

Oberstaufen feiert die Advents- und Weihnachtszeit dieses Jahr ausgiebig. Nikolausmarkt, Wintermarkt, Weihnachtsmarkt - das alles findet 2023 statt. In diesem Artikel erfahren Sie, was Besucherinnen und Besuchern beim Nikolausmarkt am Kirchplatz geboten ist.

Steckbrief: Das ist der Nikolausmarkt in Oberstaufen 2023

Name: Nikolausmarkt Oberstaufen

Ort: 87534 Oberstaufen, Kirchplatz

Termin: 3.12 bis 6.12.2023

Umfang: Essens- und Getränkestände, Bärbele- und Klausentreiben, Nikolausbesuch

Termin: Wann findet der Nikolausmarkt 2023 statt?

Der Nikolausmarkt in Oberstaufen beginnt laut Oberstaufen Tourismus am 3. Dezember, dem ersten Advent, und dauert vier Tage. Auf dem Kirchplatz finden Besucherinnen und Besucher von Sonntag, 3. Dezember bis Mittwoch, 6. Dezember zahlreiche adventliche Stände.

Öffnungszeiten: Wie lange hat der Nikolausmarkt in Oberstaufen 2023 geöffnet?

Am Eröffnungstag, 3. Dezember, hat der Nikolausmarkt in Oberstaufen fünf Stunden lang von 18 bis 23 Uhr geöffnet. An den restlichen Tagen, von Montag bis Mittwoch, herrscht bis 22 Uhr reges Treiben. Die Öffnungszeiten auf einen Blick:

Sonntag, 3. Dezember: geöffnet von 18 bis 23 Uhr

Montag, 4. Dezember: geöffnet von 18 bis 22 Uhr

Dienstag, 5. Dezember: geöffnet von 18 bis 22 Uhr

Mittwoch, 6. Dezember: geöffnet von 18 bis 22 Uhr

Welches Programm bietet Oberstaufen beim Nikolausmarkt 2023?

Der Markt lockt Besucher mit winterlichen Heißgetränken und einem kleinen Speiseangebot. Zudem besucht der Nikolaus Oberstaufen. Am Montag und Dienstag findet außerdem das Bärbele- und Klausentreiben, eine alte Tradition im Allgäu, statt. So sieht das Programm im Detail aus:

Programm am Sonntag, 3. Dezember:

Essens- und Getränkestände

Programm am Montag, 4. Dezember:

Essens- und Getränkestände

Bärbeletreiben

Essens- und Getränkestände

Klausentreiben

Essens- und Getränkestände

Nikolausbesuch und Feier

Wann kommt der Nikolaus zum Nikolausmarkt 2023 in Oberstaufen?

Am Nikolaustag, 6. Dezember, besucht der bärtige Heilige den Nikolausmarkt in Oberstaufen. Von 18 bis 22 Uhr können Groß und Klein den Nikolaus, begleitet von Kutsche, Engeln und Klausen, am Kirchplatz treffen. Kinder dürfen dem Nikolaus Gedichte und Lieder vortragen und bekommen Geschenke, die von den Rumpelklausen überreicht werden.

Nikolausmarkt, Wintermarkt, Weihnachtsmarkt: Was hat Oberstaufen in der Weihnachtszeit noch zu bieten?

Neben dem Nikolausmarkt vom 3. bis 6. Dezember gibt es in der Weihnachtszeit in Oberstaufen noch einige weitere winterliche Veranstaltungen. Im Zeitraum vom 27. Dezember bis zum 6. Januar erwartet Besucherinnen und Besucher beim "Oberstaufener Winterzauber" unter anderem ein Wintermarkt.

Dieser findet von Mittwoch, 27. Dezember bis Samstag, 30. Dezember am Marienplatz statt und bietet ab 16 Uhr Glühwein, Essen, Live-Musik und ein Kinderkarussell. Zudem veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde am Samstag, 9. Dezember und Sonntag, 10. Dezember, einen kleinen Weihnachtsmarkt am Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus. Heimische Musikgruppen sorgen von 13 bis 19 Uhr für gute Stimmung.

Parkmöglichkeiten: Wo kann ich in Oberstaufen parken?

Um einen möglichst kurzen Weg zum Nikolausmarkt auf dem Oberstaufener Kirchplatz zu haben, gibt es für Autofahrer folgende Parkmöglichkeiten:

Parkplatz Kirchplatz (Höchstparkdauer: 2 Stunden, von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr pro Stunde 1,50 Euro)

Parkplatz in der Hugo-von-Königsegg-Straße (ca. vier Gehminuten, Höchstparkdauer: 2 Stunden, von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr pro Stunde 1,50 Euro)

Parkplatz Bahnhofsplatz Süd P2 (ca. vier Gehminuten, Höchstparkdauer: 10 Stunden, von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr pro Stunde 1,50 Euro

Wer veranstaltet den Nikolausmarkt in Oberstaufen?

Der Nikolausmarkt wird in Oberstaufen von einem Verein organisiert. Die Fahnensektion lädt jährlich zum Kirchplatz ein.

Weihnachtsmärkte 2023 im Allgäu in der Übersicht

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.