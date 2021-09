Noch eine Nordische Ski-WM in Oberstdorf? Minister Herrmann signalisiert Unterstützung

Die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf ist zu Ende. Die deutschen Athleten räumen bei den Wettkämpfen sechs Medaillen ab, an vier von ihnen ist Skispringer Karl Geiger beteiligt. Norwegen führt den Medaillenspiegel mit insgesamt 31 mal Gold, Silber oder Bronze an. Einige der schönsten Sieger-Fotos in der Galerie