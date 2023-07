Vereine sollen für Veranstaltungen im Nordic Zentrum zahlen

Um das Defizit der Sportanlage in Oberstdorf zu reduzieren, sollen Loipen und Strecken künftig nicht mehr kostenfrei nutzbar sein. Das sorgt für Diskussionen.

24.07.2023 | Stand: 05:35 Uhr

Viele Vereine aus der Region nutzten im schneearmen Winter die Loipen am Nordic Zentrum, um zu trainieren und ihre Clubmeisterschaften auszutragen. Im Sommer werden auf der Rollerbahn Wettkämpfe ausgetragen – beispielsweise Radrennen. Bislang mussten die Skiclubs dafür nichts bezahlen. Doch das könnte sich in Zukunft ändern. Jetzt wurde im Oberstdorfer Sportausschuss eine Preisliste vorgestellt. Die sorgte für Diskussionen. (Lesen Sie auch: Alpensalamander bremsen Sportler im Nordic-Zentrum in Oberstdorf aus)

Oberstdorfer Sportanlage soll Betriebskosten erwirtschaften

Die Idee hinter dem Vorstoß der Sportstätten ist die Forderung aus dem Gemeinderat, das Defizit der Anlagen langfristig zu reduzieren. Die Ratsmitglieder fordern seit Jahren einen möglichst wirtschaftlicher Betrieb des Zentrums. Im Betriebskonzept wurden Ziele festgelegt, die weitere Umsatzerlöse aus dem Bereich der Veranstaltungen vorsehen. Der Auftrag an die Geschäftsführung ist es, in allen Bereichen des Betriebes die Betriebskosten zu erwirtschaften, erklärte Geschäftsführer Florian Speigl. Anhand einer Preisliste werde es potenziellen Veranstaltern und Ausrichtern von Wettkämpfen ermöglicht, ihre geplante Veranstaltung zu kalkulieren. (Lesen Sie auch: Snowfarming in Oberstdorf: Schnee für den nächsten Winter)

Grundsätzlich sollen künftig alle Veranstalter und Ausrichter zur Entrichtung der Gebühren und Preise verpflichtet werden. Für Großveranstaltungen und besondere Events werden weiter individuelle Angebote erstellt.

Gemeinderat warnt: Kleine Vereine haben nur wenig Budget

„Hat man auch mit den Betroffenen gesprochen?“, hakte David Berktold (CSU) nach und gab zu bedenken, dass kleine Vereine, die im Ried ihre Clubmeisterschaft austragen nur wenig Budget zur Verfügung haben. Die Kosten für eine Veranstaltung sollen zwischen 200 und 250 Euro liegen, erklärte Nordic-Zentrum-Geschäftsführer Florian Speigl. „Das ist für Vereine auch leistbar.“ Sportreferentin Alexa Schwendinger (OA) forderte eine spezielle Regelung für die in Oberstdorf ansässigen Vereine. Michael Finger (Grüne/ÖDP) gab zu bedenken, dass man die Vereine aus anderen Gemeinden nicht benachteiligen dürfe. „Das Nordic Zentrum wurde ja auch mit ihrem Steuergeld gebaut.“ Das Langlaufzentrum im Ried war vor der WM umgebaut und das Stadionbauwerk neu errichtet worden. Die Kosten lagen bei 25 Millionen Euro. Den größten Teil übernahm der Freistaat Bayern, auch der Bund und der Landkreis beteiligen sich.

Arbeitsgruppe soll eine Lösung erarbeiten

„Wenn wir Gebühren verlangen, werden die Vereine für ihre ehrenamtlichen Helfer künftig auch Geld haben wollen“, warnte Fidel Joas (FW). Zudem müsse geregelt werden, wie mit den Veranstaltungen der Langlaufschulen künftig umgegangen werden soll. Bürgermeister Klaus King schlug vor, das Thema zurückzustellen und die Preisliste in einer Arbeitsgruppe detailliert auszuarbeiten. Diesem Vorschlag schloss sich eine Mehrheit im Sportausschuss an.

