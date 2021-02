So geht die Polizei gegen ungebetene Zaungäste bei der Ski-WM vor

Obwohl bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf keine Fans in den Stadien sind, ist die Polizei rund um die Uhr auf Streife. Was die Herausforderungen sind.

Normalerweise stellen die Besucher die Polizei bei Sportgroßveranstaltungen in Oberstdorf vor die größte Herausforderung: Tausende strömten in Vor-Corona-Zeiten beispielsweise bei der Vierschanzentournee durch die Straßen des Ortes in die Skisprungarena. Doch obwohl die Sportstadien bei der Nordischen Ski-WM leer bleiben, stellen sich die Beamten am Wochenende auf einen Besucheransturm ein: den Ausflugsverkehr in die Oberstdorfer Berge und Täler.

„Jeder sollte sich genau überlegen, ob er an diesen zwei Wochenenden wirklich einen Ausflug nach Oberstdorf machen will“, sagt Einsatzleiter Sven-Oliver Klinke. „Es gibt auch viele andere attraktive Ziele in der Region.“ Klinke, der den Einsatz der Polizei bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf koordiniert, weist im Gespräch mit unserer Zeitung darauf hin, dass derzeit für die Sportgroßveranstaltung viele Parkplätze belegt seien – die Stellplätze rund um Oberstdorf sind knapp.

Zuschauer seien zur WM nicht zugelassen – auch nicht an den Absperrungen. Das heißt konkret: Sport und Bewegung an der frischen Luft ist auch in der Nähe der Sportanlagen erlaubt – wenn die Kontakt-Regeln beachtet werden. Ein ungebetener Zaungast, der mit einem Klappstuhl kommt und sich gemütlich niederlässt, falle nicht mehr in diese Kategorie, erklärt Polizeisprecher Dominic Geißler.

Um zu verhindern, dass sich Menschenansammlungen entlang der Loipen bilden – aber vor allem um die Sicherheit der WM-Teilnehmer zu gewährleisten, sind an den Sportstadien rund um die Uhr Polizeistreifen unterwegs. „Sollte sich jemand nicht an die Regeln halten, werden wir ihn erst einmal ansprechen und höflich darauf hinweisen“, sagt Klinke.

Sollten diese Ansprachen keine Wirkung zeigen und die Corona-Schutzmaßnahmen weiter missachtet, werden die Beamten Platzverweise erteilen und Anzeigen erstatten, sollten sich die Personen besonders uneinsichtig zeigen.

Weil die Fans ausbleiben, hat auch die Polizei die Zahl der Einsatzkräfte reduziert. Dennoch ist ein Großaufgebot von Beamten aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West verstärkt durch die Bereitschaftspolizei im Einsatz, erklärt Klinke. Vor der Polizeiinspektion in Oberstdorf wurden Container aufgebaut, um zusätzliche Räume zur Verfügung zu haben. Die Beamten unterziehen sich täglich Corona-Tests.

Der Fokus der Polizeiarbeit liegt neben der Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen auf der Sicherheit der rund 4500 Sportler, Betreuer, Funktionäre und Medienvertreter. Deswegen hat die Polizei für die Dauer der Weltmeisterschaft in Absprache mit Veranstalter und Marktgemeinde eine moderne Videoüberwachungsanlage installiert und auch Drohnen im Einsatz, erläutert Klinke.

Die überwachten Flächen wie Bahnhof und Kurpark sind entsprechend gekennzeichnet. Mit Polizeihunden werden die Stadien regelmäßig abgesucht.

Einsatzleiter Polizei: "Wir wollen, dass alle wieder gesund nach Hause kommen"

„Wir hoffen auf das Verständnis und die Vernunft der Bürger“, sagt Einsatzleiter Klinke. Er verspricht, dass die Polizei während der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf flexibel, angemessen und mit dem nötigen Fingerspitzengefühl vorgehen werde. „Wir machen das nicht aus Spaß“, sagt Klinke. „Wir wollen, dass alle wieder gesund nach Hause kommen – und die Menschen in Oberstdorf gesund bleiben.“

