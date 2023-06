Funkmast von O2 weiterhin außer Betrieb

In Wertach haben manche Smartphonenutzer nur W-Lan-Empfang. Außer Haus geht nichts. Die Telefonica GmbH weiß nicht, wann das O2-Netz wieder funktioniert.

24.06.2023 | Stand: 10:30 Uhr

Seit Wochen kann eine Wertacherin ihr Handy nur zu Hause nutzen – mit W-Lan. Sie hat keinen Mobilfunkempfang. So geht es auch einigen anderen Einwohnern der kleinen Gemeinde (wir berichteten). Alle empfinden das als ärgerlich. Wann genau der Telefonica-Funkmast wieder funktioniert, das ist offensichtlich auch noch nicht klar. Bei den Arbeiten vor Ort „handelt es sich unter anderem um Anpassungen an der Hard- und Software vor Ort“, schreibt ein Pressesprecher der Telefonica Germany GmbH auf Anfrage der Redaktion.

Änderungen an der Netztechnik nötig

Telefonica betreibt das „O2-Netz“. Slogan ist: „O2 can do“. In diesem Falle aber zieht es sich hin. „Es kommt an unserem Mobilfunkstandort in Wertach zu Einschränkungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung, was wir sehr bedauern“, schreibt der Pressesprecher. Es seien Änderungen an der Netztechnik notwendig. Wenn die Arbeiten erledigt sind, würde zunächst die Bundesnetzagentur das Netz freigeben müssen. Wann es soweit ist, kann der Pressesprecher aber nicht sagen.

Auch Kunden und Kundinnen von Vodafone betroffen

Da ist also Geduld gefragt. In einigen Fällen könnten jedoch umliegende Standorte die Versorgung für die mobile Telefonie und Datennutzung übernehmen. Laut Gemeindeverwaltung Wertach sind auch Kunden und Kundinnen des Netzanbieters Vodafone vom Ausfall des Mobilfunks betroffen. (Lesen Sie auch: Vandalismus auf dem Sportplatz in Wertach)

Hängt der Ausfall damit zusammen, dass die Telekom und O2 gemeinsam Funklöcher auf dem Land schließen? „Mit dem gegenseitigen Zugang zu jeweils 200 Mobilfunkstandorten haben die beiden Mobilfunknetzbetreiber ihre Zusammenarbeit gestartet“, heißt es dazu in einer Pressemeldung von Telekom und Telefonica.

Was die "graue-Flecken-Kooperation" bedeutet

In ihrer „graue Flecken Kooperation“ gewährten sich die Anbieter den Zugang zur Netztechnik des dort bislang allein aktiven Betreibers. So müsse keine zweite separate Funktechnik am Mast installiert werden. Dies treffe jedoch nicht auf den Standort in Wertach zu. Dort gebe es eine 2G- und 4G-Versorgung über das O2 Netz.

