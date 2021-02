Bürgermeister und Tourismus-Experten berichten von zahlreichen Tagesausflüglern in der Region. Welche Strategien sich bewährt haben, um überfüllte Parkplätze zu vermeiden

12.01.2021 | Stand: 11:06 Uhr

Das prachtvolle Winterwetter mit Schnee und Sonne hat am Wochenende viele Menschen nach draußen gelockt. Sie nutzten die guten Bedingungen zum Rodeln, Eislaufen oder Spazieren gehen. In einigen Orten war zwar viel los, aber es hat laut Polizei kein Chaos gegeben. Dies bestätigen auch Bürgermeister und Touristiker aus dem südlichen Oberallgäu. Auch an Weihnachten, an Silvester und Dreikönig sei alles in geordneten Bahnen verlaufen.