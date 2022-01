Chef des Oberallgäuer Bauernverbands Alfred Enderle macht Schluss

Der 49-jährige Landwirt Alfred Enderle will nicht mehr für den Kreisvorsitz des Bayerischen Bauernverbands kandieren. So begründet er seinen Schritt.

20.01.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Der Bayerische Bauernverband (BBV) im Oberallgäu braucht einen neuen Kreisobmann. Alfred Enderle tritt bei der Wahl nicht mehr an. „Ich bin der Meinung, es braucht ein neues Gesicht und neue Ideen“, sagt der 49-jährige Landwirt aus Wertach. Wie es außerdem mit seinem Bezirksvorsitz aussieht, ist noch offen.

Enderle steht seit 15 Jahren an der Spitze des BBV-Kreisverbands. „Man soll nicht ewig an Stühlen kleben“, findet er. Denn im Lauf der Zeit festige sich ein gewisser Blickwinkel. Eine neue Person könne unbelastet in Gespräche gehen, meint Enderle und erinnert an seine Anfänge an der Kreisspitze.

Milchpreis erhitzte die Gemüter

Damals gingen Bäuerinnen und Bauern wegen des Milchpreises auf die Barrikaden. Die Rede war vom „Milchstreik“. Etliche Betriebe stoppten ihre Lieferungen an die Molkereien. Landwirte traten reihenweise aus dem etablierten Bauernverband aus und schlossen sich dem 1998 gegründeten Bund Deutscher Milchviehhalter an.

„Man tut sich leichter, wenn man neu ist“, sagt Enderle und erinnert sich an die schwierigen ersten Jahre nach seiner Wahl. Auch jetzt wäre es seiner Meinung nach gut für den Verband, wenn jemand mit neuem Elan und frischen Ideen an die Spitze käme.

Nachfolger in Sicht?

Der 49-Jährige ist optimistisch, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Es gebe viele tüchtige junge und mittelalte Betriebsleiter, die schon ehrenamtlich engagiert seien. Konkrete Gespräche mit Bewerbern werde man aber erst führen, wenn feststeht, wann die Versammlungen stattfinden können.

Laut Satzung müssten die Treffen in Präsenz abgehalten werden, was derzeit wegen der Coronalage nicht möglich sei. Enderle erklärt das Prozedere: Zunächst müsse jede Ortschaft ihren Ortsobmann wählen. Dann würden diese über den Kreisobmann abstimmen. Deren Runde wähle dann den Bezirkspräsidenten. Enderle steht seit zehn Jahren auch an der Spitze in Schwaben. Er will nun nach eigenen Angaben abwarten, wie die Wahlen auf Kreisebene laufen und dann entscheiden, ob er auch das Amt des Bezirkspräsidenten abgibt.

Langweilig werde es ihm aber nicht, meint der Wertacher lachend. Im Milchprüfring – einem Verein zur Überwachung der Milchgüte –sei er weiterhin aktiv. Dort wurde er zum Jahreswechsel zum geschäftsführenden Vorstand bestellt.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Oberallgäu.