Oberallgäuer Ehepaar muss Demo in München absagen

Ein Ehepaar aus Sonthofen wollte eine große Aktion in München starten, um auf die Lage von Ferienwohnungs-Besitzern hinzuweisen. Warum sie abgeblasen wurde.

26.04.2021 | Stand: 07:54 Uhr

2000 Plakate mit Gesichtern von Ferienwohnungsbesitzern sollten am Samstag, 24. April, auf dem Münchner Königsplatz für Aufsehen sorgen. Medienwirksam wollten Tanja und Marko Wähner aus Sonthofen in einem stillen Protest auf die schwierige Situation der Vermieter in der Corona-Pandemie hinweisen: Sie dürfen nicht vermieten und bekommen in der Regel keine finanzielle Hilfe vom Staat – während Flugreisen nach Mallorca möglich sind. Die Aktion wurde aber abgeblasen: Es gab nicht genügend Unterstützer.

Übers Internet und eine sogenannte „Crowdfunding-Aktion“ versuchte das Ehepaar Geld für 2000 Plakate zu generieren. Jeder sollte mindestens fünf Euro einzahlen. Dann wären die Tafeln mit den Gesichtern in München gezeigt worden. Doch statt 2000 Unterstützer meldeten sich nur 153. „Natürlich sind wir enttäuscht“, sagt Tanja Wähner. Sie betreibt mit ihrem Mann Marko eine Vermittlungsagentur von Ferienwohnungen. (Lesen Sie auch: Harte Zeiten für Camper - Diese Regeln gelten in der Pandemie für die Auszeit im Allgäu)

Vermieter von Ferienwohnungen "voll Wut, Verzweiflung und Existenzängsten"

„Auch wir sind, wie so viele andere, von Corona und dem monatelangen Beherbergungsverbot betroffen.“ Beide kritisieren „das Hangeln von Lockdown zu Lockdown“ ohne Perspektive. „Wir befinden uns mittlerweile in einer Situation voll Wut, Verzweiflung und Existenzängsten.“ Deshalb wollten sie nicht mehr tatenlos zusehen, sondern planten die Protestaktion unter dem Motto: „Wir stehen auf, denn jedes Schicksal hat ein Gesicht“.

10 000 Euro sollten zusammenkommen, damit wollten sie 2000 Schilder kaufen und mit dem Konterfei des jeweils Betroffenen bedrucken. Doch statt 10 000 Euro kam nur ein Viertel zusammen. 153 Schilder auf dem großen Platz in München erschienen den Organisatoren zu wenig.

Die Geldbeträger der Spender werden nun erst gar nicht abgebucht

Das Geld derer, die digital spendeten, wird nun gar nicht erst abgebucht, sagt Wähner. Woran es lag, dass nur 153 Leute mitmachen wollten, kann sich das Ehepaar nicht erklären. Beide sagen, dass sie sich auch telefonisch und per E-Mail engagiert haben. Trotz großem Frust sind sie dennoch all jenen dankbar, „die an unserer Seite standen und die Aktion unterstützen wollten“.

„In einer Ferienwohnung ist jeder für sich“, sagt Tanja Wähner. Sie kann es nicht verstehen, dass Vermieter nicht aktiv werden dürfen, während zeitgleich Besitzer von Ferienwohnungen im Allgäu weilen. „Für viele Eigentümer ist die aktuelle Lage existenzbedrohend. Sie erhalten keinerlei Förderung vom Staat und auch keine Perspektive.“ Dabei wollten die Menschen nach einem langen Lockdown mit Homeoffice und Homeschooling raus, mal wieder durchatmen. „Wir können das unter Pandemiebedingungen mit einem durchdachten Hygienekonzept sicherstellen – aber wir dürfen nicht.“

Das Ziel von 2000 Schildern haben die Sonthofer nicht erreicht

Wähners betonen, die Bundesentscheidungen mitzutragen, aber die Ungleichbehandlung sei nicht mehr nachvollziehbar. „Unser Ziel wäre es gewesen, von der Regierung eine schlüssige Öffnungsstrategie zu erhalten und dadurch wieder Hoffnung schöpfen zu können.“ Die Aktion sei eine Herzenssache gewesen. „Leider haben wir unser Ziel nicht erreicht.“

