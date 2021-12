Oberallgäuer Händler wollen weniger auf Fernost setzen

Einzelhändler im Oberallgäu und Kempten haben Probleme mit bestellter Ware aus China. Bei Massenware gibt es teils Engpässe. Aber nicht bei allen Modehäusern.

„Der Handel steht vor großen Herausforderungen“, sagt Marc Wenz, Geschäftsführer des Alpsee- und Allgäu-Outlets sowie der Ohana Group. Es geht um Bekleidung, um Lieferketten, die von Fernost abhängen und Hersteller, die Probleme haben, ihre Ware rechtzeitig zu liefern. Die Folgen sind nach Angaben von Geschäftsleuten auch in Oberallgäuer Läden zu spüren. Manche berichten aber auch von positiven Effekten.

Wenz verkauft in seinen Outlets sportliche Bekleidung von Markenpartnern, aber auch drei Eigenmarken. Herstellen lässt er diese nach eigenen Angaben in Portugal, Türkei und Polen – der Großteil werde aber in China produziert. Die Zusammenarbeit mit Fernost werde immer schwieriger, berichtet Wenz. „China produziert immer mehr für den eigenen Markt“, erklärt der Unternehmer.

Früher habe es zwei bis drei Monate gedauert, bis die Kleidungsstücke produziert und geliefert wurden. „Aktuell sind es sieben bis acht Monate“, sagt Wenz. Die Containerfracht dauere länger und sei teurer. Außerdem steige das unternehmerische Risiko, da die Mindest-Bestellmenge steige. Statt 1000 müsse man 2000 Artikel abnehmen. Mit Folgen für ihn und andere Hersteller: Markenpartner würden die Preise für nächstes Jahr erhöhen, erklärt Wenz.

Fast alle Branchen betroffen

Das Problem der Lieferengpässe sei nicht auf Mode beschränkt, sondern betreffe fast alle Branchen, betont die Managerin des Forums Allgäu in Kempten, Ekaterina Avdosyev. Eine Ursache sei, dass Länder, in denen Bekleidung produziert wird, zu anderen Zeiten als Deutschland in den Lockdown gegangen seien. „In anderen Ländern dauert er zum Teil immer noch an“, erklärt sie. Dadurch werde weniger hergestellt. Avdosyev rechnet damit, dass die Auswirkungen noch bis ins Frühjahr bemerkbar sind.

Ein Oberallgäuer Modehändler spricht von extremen Lieferschwierigkeiten vor allem bei Massenware. Am schlimmsten seien die Engpässe im September gewesen, ergänzt Tina Seltmann, Leiterin des Obermeyer Modemarkts in Oberstaufen. Das Geschäft beziehe pro Jahr zwölf Kollektionen bei verschiedenen Lieferanten. Im Herbst seien diese aber nicht komplett gekommen, sondern in Einzelteilen – oder aber um vier Wochen verspätet. So sei es schwer gewesen, bestimmte Farbthemen zu präsentieren. Sie sagt aber auch: „Es ist schon besser geworden.“

Zu wenig Ware habe der Modemarkt aber zu keinem Zeitpunkt gehabt, betont Seltmann. Man könne sich nämlich einfach beim angegliederten Großhandel von Obermeyer bedienen. So sei die Saison – auch dank der vielen Stammkunden – sehr gut gelaufen, stellt Seltmann fest.

Andere haben gute Umsätze

Von guten Umsätzen spricht auch der Immenstädter Frank Häusler. Er spüre nun intensiv die Vorteile europäischer Lieferketten. Waren-Engpässe gebe es im „Modepunkt Häusler“ nicht. Denn Häusler hat das Sortiment nach eigenen Angaben vor sieben Jahren umgestellt. Boss und andere Firmen, die laut Häusler überall in der Welt zum geringsten Preis produzieren lassen, seien rausgeflogen. Jetzt verkaufe er nur noch Bekleidung von Firmen, deren Inhaber er kenne und die fast ausschließlich in Europa produzieren. „Das muss nicht teuer sein“, betont er.

In seinem Geschäft erlebt Häusler nun einen Vorteil von Corona: Es gebe ein Umdenken in der Bevölkerung. „Die Leute fragen sind: Wo kommt die Ware her?“, sagt der Geschäftsmann. Viele Kunden kämen auch gezielt in seinen Laden, weil sie große Geschäfte meiden.

Weniger Fernost will nun auch Ohana-Group-Chef Wenz wagen. Die Merino-Unterwäsche seiner eigenen „Black nose“-Serie lässt der Unternehmer nach eigenen Angaben in Schweinfurt produzieren. „Bei hochwertigen Produkten macht das Sinn“, erklärt Wenz.

Derzeit überlege er einen weiteren Schritt: Die Ware soll künftig im Allgäu veredelt werden. Das bedeutet, Wenz würde T-Shirts kaufen und im Allgäu bedruckt und labeln lassen. Was aufgedruckt wird, könne man dann nämlich vor Ort ganz einfach nach Marktsituation entscheiden, erklärt der Geschäftsmann.

