Oberallgäuer Kommunen bitten Zweitwohnungsbesitzer zur Kasse

Einige Gemeinden und Städte verlangen neben den Besitzern jetzt auch von der ganzen Familie eine jährliche Pauschale für den Kurbeitrag. Was sie zahlen müssen.

15.06.2021 | Stand: 19:49 Uhr

Oberallgäuer Kommunen bitten Zweitwohnungsbesitzer weiter zur Kasse. Nach der Erhöhung der Zweitwohnungssteuer vielerorts ändern jetzt Oy-Mittelberg, Bad Hindelang, Wertach und Immenstadt auch die Kurbeitragssatzung. Eine Änderung der Gesetzeslage macht es möglich: Neben den Besitzern der Zweitwohnungen zahlen künftig deren Ehe- und Lebenspartner sowie Kinder unter 16 Jahren einen festen jährlichen pauschalen Kurbeitrag. Kinder unter sechs Jahre sind weiterhin frei.

Geringerer Verwaltungsaufwand in Oberallgäuer Kommunen

Wie es aus den Rathäusern heißt, redzuiere die neue Regelung den Verwaltungsaufwand und sie sei gerechter. Denn bislang müssen nur die Besitzer der Zweitwohnungen einen Pauschalbetrag im Jahr berappen. Familienmitglieder sind zwar verpflichtet, jeweils nach der Anreise den Kurbeitrag im Tourismusbüro oder im Rathaus zu zahlen. In der Praxis werde das aber nicht von jedem gemacht, lässt beispielsweise auf Anfrage Dieter Kraus von der Touristinfo Wertach durchblicken.

Wie der Gemeinderat von Wertach einstimmig beschloss, zahlt deshalb ab 2022 die ganze Familie (ohne Kleinkinder) für ihre Zweitwohnung einen Pauschalbetrag, berechnet nach einer fiktiven Aufenthaltsdauer von 40 Tagen. Für eine Familie mit zwei Kindern unter 16 fallen so jährlich 232 Euro an.

Zum Vergleich: In Bad Hindelang zahlt eine vierköpfige Familie mehr: Im Ort Bad Hindelang werden künftig 440 Euro im Jahr fällig – in manchen Ortsteilen ist der Betrag sogar noch höher.

Kommunen rechnen mit zehn Prozent mehr Geld

Unterm Strich rechnen die Kommunen mit Mehreinnahmen durch den pauschalen Kurbeitrag. „Manche Eigentümer hatten ihre Partner und Kinder gar nicht gemeldet oder eine freiwillige Pauschale für den Partner und die Kinder mit deutlich weniger Tagen entrichtet“, sagt der Wertacher Kraus. Bei den Pauschalen 2019 wurden in Wertach 500 Personen mit 20 000 Übernachtungen veranlagt, was ungefähr 30 000 Euro Kurbeitrag entspricht. Durch die neue Regelung rechnet Kraus mit Mehreinnahmen von etwa zehn Prozent. Einen Kurbeitrag müssen auch Dauercamper zahlen, also Personen, die das ganze Jahr über einen Wohnwagen auf einem Wertacher Campingplatz stationiert haben.

Lesen Sie auch

Von der Hundesteuer zur Hunde-Kurtaxe Zahlen Urlauber bald Kurtaxe für ihren Hund? - Heiße Diskussion in Bad Hindelang

In Oy-Mittelberg hatte der Gemeinderat beschlossen, bereits ab diesem Mai den jährlichen pauschalen Kurbeitrag für Zweitwohnungsbesitzer und ihre Familie zu erheben. So zahlen Kinder und Jugendliche unter 16 – je nach Kurbezirk – zwischen 28 und 35 Euro pro Jahr. Über 16 liegt die Pauschale zwischen 49 und 63 Euro.Damit fällt bei einer vierköpfigen Familie ein Pauschalbetrag von durchschnittlich 175 Euro an.

Auch der Stadtrat von Immenstadt hat die Kurbeitrags-Pauschale für die ganze Familie der Zweitwohnungsbesitzer eingeführt. Dies, erläuterte stellvertretende Kämmerin Eva Glattes im Stadtrat, sei durch eine Gesetzesänderung möglich geworden. Der Jahresbeitrag liegt ab 16 Jahren bei 92,40 Euro und ab dem siebten Lebensjahr bei 46,20 Euro. Eine vierköpfige Familie zahlt demnach 277,20 Euro. Das gilt zudem für Dauercamper mit festen Stellplätzen.

Lesen Sie auch zu dem Thema: Nach Steuererhöhung: Zweitwohnungs-Lobby attackiert Bürgermeister