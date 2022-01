Oberallgäuer Museen spüren drastische Folgen der Kulturpolitik

Oberallgäuer Museen und Ausstellungshäuser leiden unter der 2G-Plus-Regel. Sie zeigt zum Teil verheerende Wirkungen. Einige Einrichtungen sind gar geschlossen.

22.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Die Kultur hat keine Lobby“, sagt Irmela Fischer. Die stellvertretende Vorsitzende der Initiative Villa Jauss, die das Oberstdorfer Kunsthaus betreibt, kommt zu dieser Erkenntnis aus der Entwicklung der vergangenen Wochen. Die Bergbahnen vermochten mit ihrem Einfluss offenbar die staatlich verordnete 2G-Plus-Regel zu kippen, der Einzelhandel jüngst die 2G-Regel. In der Kultur jedoch gilt immer noch die Regel 2G-Plus. Das heißt, nur Geimpfte und Genesene, die zusätzlich einen Corona-Test vorlegen können oder geboostert, also dreifach geimpft sind, dürfen Veranstaltungen besuchen. Diese Verordnung setzt nicht nur Kinos und Kleinkunstbühnen, Theatern und Konzerthäusern zu, sondern auch den Museen. Das zeigt eine Umfrage in der Region.

"Das macht keinen Sinn"

Das Oberstdorfer Kunsthaus Villa Jauss zum Beispiel hat den zweiten Teil seiner über den Jahreswechsel geplanten „Südlichen“, der Jahresausstellung für die bildenden Künstler der Region, abgesagt und alle damit verbundenen Veranstaltungen. Dafür gab es mehrere Gründe, erklärt Irmela Fischer: Nachdem die 2G-Plus-Regel für die Nutzung der Bergbahnen fiel, sei man im Verein nicht mehr davon ausgegangen, dass sich jemand testen lasse, nur um eine Ausstellung zu besuchen. Zudem wollte man den Aufsichten, zumeist Senioren, nicht die Kontrollen zumuten, die bei den Besuchern einer Ausstellung derzeit anfallen. Zum dritten wären etwa 20 Besucher zu den Rahmenveranstaltungen zugelassen gewesen. „Das macht keinen Sinn“, sagt Fischer.

Ausstellungen geschlossen

Auch der Oberstaufner Heimatdienst, der das Heimatmuseum beim Strumpfar betreibt und die Bentele-Schau in der Alpe Vögelsberg betreut, hat seine Ausstellungen bis auf Weiteres wieder geschlossen. Das Heimatmuseum und die Bentele-Ausstellung seien – mit kurzen Unterbrechungen – sogar bereits seit März 2020 wegen der Corona-Pandemie geschlossen, erzählt Peter Scheu vom Vorstand des Heimatdienstes. „Obwohl wir alle denkbaren Vorbereitungen getroffen hatten, wie zum Beispiel Umbau des Kassenbereichs, Desinfektionsmittel, Anmeldelisten zur Nachverfolgung, sind uns doch wegen des nicht einhaltbaren Abstandsgebotes von 1,50 Meter Bedenken gekommen“, erklärt Peter Scheu. Die Ausstellungen des Heimatdienstes befinden sich in alten Bauernhäusern, in denen sich ein Begegnungsverkehr auf schmalen Treppen und Türdurchgängen nicht vermeiden lasse.

Den Museumsbetrieb nahezu zum Erliegen gebracht

Nachdem sich schon im Vorfeld der staatlichen Maßnahmen aufgrund der Nachrichten in Funk und Fernsehen die Besucherzahlen reduziert hatten, berichtet Peter Scheu, brachten die zahlenmäßigen Begrenzungen der Besucher durch die amtlichen Stellen den Museumsbetrieb nahezu zum Erliegen. „Mehreren Versuchen, die Museen bei sinkenden Inzidenzzahlen wieder zu öffnen, folgten kurze Zeit später wieder Horrormeldungen“, sagt Peter Scheu, „die eine sofortige Einstellung des Museumsbetriebes nahelegten“. Der Verein hoffe nun, in absehbarer Zeit wenigstens wieder einen Notbetrieb aufnehmen zu können. „Wann das konkret sein wird, lässt sich jedoch derzeit noch nicht vorhersagen.“

Ein Drittel weniger Besucher

Auch im Museum Hofmühle, das der Immenstädter Heimatverein betreibt, seien die Besucherzahlen drastisch eingebrochen, berichtet Vorsitzender Richard Schindele. Sie seien etwa um ein Drittel gesunken. Anstatt der über 4000 Besucher pro Jahr vor der Pandemie wurden jetzt nur noch etwas über 2700 gezählt. „Uns fehlt der spontane Besucher“, erklärt Schindele.

Rückgang um 75 Prozent

Die Stadthausgalerie in Sonthofen verzeichnete nach der Einführung der 2G-Plus-Regel bei der Ausstellung „Starke Frauen – Bildende und Angewandte Kunst aus der Gedok München“ sogar einen Besucherrückgang um 75 Prozent, teilt Kerstin Spiegelt von der Stadt Sonthofen mit. Die Besucherzahlen der jüngsten Ausstellung „Raum in Raum“ von Petra Klos und Jan Langer seien nun aber wieder vergleichbar mit den Ausstellungen vor der Einführung der 2G-Plus-Regel gewesen. Genaue Zahlen will die Stadt nicht nennen. Man sehe zudem auch, teilt die Stadt weiter mit, dass zwischenzeitlich viele geboosterte Kunstinteressierte in die Stadthausgalerie kommen, für die die Testpflicht nicht bestehe. Deshalb sei man zuversichtlich, dass auch wieder die jetzt beginnende Ausstellung des Immenstädter Bildhauers und Grafikers Jürgen Moos, genannt Giorgio, viele Besucher anziehen werde.

Pläne

Auch das Immenstädter Museum Hofmühle schmiedet konkrete Pläne: So soll es neben der Ausstellung „Bier“ über die Geschichte der Immenstädter Kaiserbrauerei, die bis September verlängert wurde, auch noch eine Sonderschau zu „Udo“ geben, den sensationellen Ausgrabungen im Ostallgäuer Pforzen, bei denen die Knochen eines evolutionären Bindegliedes zwischen Affe und Mensch gefunden wurden.

Wünsche

Das Oberstdorfer Kunsthaus Villa Jauss will im Frühjahr endlich seine schon für 2020 angesetzte Ausstellung über Konkrete Kunst zeigen. Irmela Fischer hofft, dass bis dahin die 2G-Plus-Regel gefallen ist. Fischer wünscht sich, dass für den Besuch von Ausstellungen künftig nur noch Hygieneregeln gelten und sonst nichts. Es habe sich gezeigt, dass von dem Besuch von Ausstellungen keine erhöhte Ansteckungsgefahr in der Pandemie ausgehe.

"Die Ansteckungen erfolgen woanders"

In der Villa Jauss müssen zum Beispiel die Besucher Masken tragen und den vorgeschriebenen Abstand zu anderen einhalten. Die Zahl der Besucher sei beschränkt, ein Rundgang sei ausgewiesen, der unnötige Begegnungen vermeide. „Die Ansteckungen erfolgen woanders“, sagt Irmela Fischer. Nicht in den Ausstellungshäusern.

