So sollen Oberallgäuer Schüler für Pflege-Berufe begeistert werden

Mehrere Pflege-Einrichtungen im Oberallgäu, die Allgäu Pflege GmbH und der Landkreis Oberallgäu arbeiten zusammen, um Schülern Pflege-Berufe näher zu bringen.

15.10.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Mehrere Pflegeeinrichtungen, die Allgäu Pflege GmbH und der Landkreis Oberallgäu wollen mit einem gemeinsamen Projekt Schüler für Pflegeberufe begeistern. Zu Beginn von „Care 4 future“ trafen sich die Partner im Landratsamt Oberallgäu, um eine Kooperationsvereinbarung zu unterzeichnen, teilt das Landratsamt mit.

Die Allgäu Pflege, der ambulante Pflegedienst Horizont, die Berufsfachschule für Altenpflege und -hilfe sowie die Caritas Oberallgäu wollen bei den Schülerinnen und Schülern der Albert-Schweitzer-Schule und der Mittelschule Sonthofen Interesse an Pflegeberufen wecken. Das soll dem Fachkräftemangel begegnen und den Schülern Berufsorientierung bieten. Betreut wird das Projekt von der Firma Contec.

Projekt gegen Fachkräftemangel im Oberallgäu: Schüler für die Pflege begeistern

In mehreren Treffen entwickelten die Partner ein Kursprogramm, teilt das Landratsamt mit. In Selbsterfahrungsübungen könnten die Schüler lernen, wie es sich anfühlt, pflegebedürftig zu sein. Zeitgleich würden sie für die Herausforderungen sensibilisiert, die eine Pflegebedürftigkeit mit sich bringt. So sollen sie einen praxisnahen Einblick in die Pflegeberufe erhalten. Dabei sei der Kontakt zu den pflegebedürftigen Menschen von großer Bedeutung, außerdem werden die Schüler in Erste-Hilfe-Maßnahmen eingewiesen. Insgesamt gehe es darum, das Image der Pflege zu verbessern.

„Charmant ist der Ansatz des Peer-Learnings“, lobt Landrätin Indra Baier-Müller das Vorgehen. Dabei bringen Auszubildende der Pflegeschulen den Schülerinnen und Schülern des Kurses direkt den Pflegeberuf näher. „Authentisch und ehrlich geben sie ihr Wissen somit weiter“, sagt Baier-Müller.

