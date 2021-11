Oberallgäuer Schützen unter neuer Führung: Paul Besler übernimmt das Zepter

Nach 20 Jahren übergibt Manfred Schneider als Oberallgäuer Gau-Schützenmeister. Sein Nachfolger kann auf eine gute Jugendausbildung bauen.

Führungswechsel im Schützengau Oberallgäu: Nach 20 Jahren an der Spitze übergab Gau-Schützenmeister Manfred Schneider aus Niedersonthofen an Paul Besler. Der Schützengau Oberallgäu, die Interessen-Organisation seiner 45 im Oberallgäu ansässigen Schützenvereine, hatte – nach der pandemiebedingten Absage 2020 – heuer wieder seine Gau-Jahresversammlung abhalten können. Traditionell findet die Veranstaltung im Frühjahr statt.

Paul Besler war Schützenmeister in Wertch und Unterjoch

2021 wurde mit der Ausrichtung der Gau-Versammlung auch ein neuer Teilvorstand gewählt bzw. bestätigt. Schneider, langjähriger erster Gau-Schützenmeister, hatte bereits im Vorfeld angekündigt, den Staffelstab nach 20 Jahren im Amt an seinen neugewählten Nachfolger Paul Besler zu übergeben.

Besler ist in Schützenkreisen wohl bekannt, immerhin war er lange Jahre im Schützenverein der SG Unterjoch, wie auch später im Schützenverein der Königlich privilegieren Schützengesellschaft Wertach im Schützenmeisteramt tätig. Doch auch im Schützengau Oberallgäu blickt Besler bereits auf eine langjährige Vorstandsarbeit zurück. Hier hatte er unter anderem die Ausbildung der Vereinsübungsleiter im Gau wahrgenommen. Wobei die Übungsleiter in den Vereinen von der Funktion her die Basis und die Voraussetzung für die Jugendarbeit darstellen. Der Schützengau Oberallgäu kann aufgrund seiner regen Ausbildungsarbeit in den Vereinen auf eine Vielzahl gut ausgebildeter Übungsleiter in der Jugendarbeit aufbauen.

Schützengau ehrt scheidenden Schneider

Manfred Schneider hat sein Amt nun mit der Wahl von Paul Besler zum ersten Gau-Schützenmeister in jüngere Hände übergeben und wünschte seinem Nachfolger viel Erfolg und eine glückliche Hand in seiner neuen Aufgabe. Mit der Amtsübergabe wurde Manfred Schneider mit einer Laudatio für seine langjährigen Verdienste um das Schützenwesen durch die Versammlung einstimmig zum Ehren-Gau-Schützenmeister des Schützen-Gaus Oberallgäu ernannt. Seinen Ausführungen nach möchte er seinem Schützengau aber auch künftig unterstützend und beratend zu Seite stehen und sich für die Belange bei der Planung und der Durchführung von Meisterschaften einbringen.

Bei den durchgeführten Teilwahlen wurden neben Paul Besler zudem gewählt: Schriftführer Bernd Nelsen, Gau-Sportleiter Mathias Raab, Referent Rundenwettkampf Georg Wohlfarter, Referentin Übungsleiter Renate Herpich, Referent Pistole Helmut Weser, Referentin Bogensport Anneliese Gallwitz und der Referent Webmaster Markus Schön. Franz Uhlemair und Ludwig Wegscheider wurden als Kassenprüfer bestätigt. Die Referentin für den Versehrtensport und bundesweit hochdekorierte Schützin, Irene Hasemann, hat sich nach 14 Jahren im Amt nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Sie wurde von der zweiten Gau-Schützenmeisterin Rita Schad nach langjähriger Arbeit verabschiedet.

Vereine haben Zeit für Modernisierungen genutzt

Das zurückliegende Sportjahr im Oberallgäu war geprägt von den mit dem Verlauf der Pandemie einhergegangenen Einschränkungen, die lange Zeit weder ein Trainingsschießen in den Vereinen noch regionale oder überregional Wettkämpfe, geschweige denn im Schießsport internationale Wettkämpfe möglich machten. Der Schießsport kam – wie auch alle anderen Sportarten – nahezu völlig zum Erliegen.

Einige Vereine konnten die zurückliegende Zeit nutzen, um ihre Vereinsheime mit den Schießständen zu modernisieren, denn dank der vom Freistaat angebotenen finanziellen Unterstützung wurden einige Maßnahmen in den Vereinen erst möglich. Für den kommenden Winter hoffen auch die Schützen im Oberallgäu auf eine sich normalisierende Entwicklung.