Oberallgäuer sollen bei der Corona-Nachverfolgung mithelfen

Bürger aus dem Oberallgäu und Kempten können sich jetzt an der digitalen Fallbearbeitung im Gesundheitsamt beteiligen. Damit helfen sie sich auch selbst.

13.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Seit Ende November nutzt das Gesundheitsamt Oberallgäu die automatische Datenabfrage, um Covid-Fälle einfacher zu bearbeiten. Die positiv getestete Person sowie ihre gemeldeten engen Kontaktpersonen werden per SMS oder E-Mail kontaktiert. Wie das Landratsamt mitteilt, können die Bürger jetzt übers Internet mithelfen, dass die Kontaktverfolgung schneller erledigt wird. So könnten sich die Getesteten nach einem Befund selbst registrieren.

Der Leiter des Oberallgäuer Gesundheitsamts, Dr. Ludwig Walters, und sein Team sind begeistert von der digitalen Fallbearbeitung: „Sie ermöglicht es uns, schneller mit dem Einzelnen in Kontakt zu treten. Wo vorher lange Telefonate notwendig waren, reicht heute oft eine E-Mail oder SMS aus, um alle Daten für den Quarantäne-Bescheid zu erfassen.“ Dadurch würden zeitliche Ressourcen geschaffen, um kritische Bereiche genauer zu betrachten und intensiver zu beraten.

Häufig Befunde ohne notwendige Daten

Um die automatische Datenabfrage nutzen zu können, ist eine Mobilnummer oder eine E-Mail-Adresse nötig. Allerdings, sagt der Amtsleiter, gehen häufig Befunde ein, in denen die notwendigen Daten fehlen. In vielen Fällen sei nicht einmal eine Festnetznummer vorhanden. Die Befunde kämen oft von Stellen mit wenig Zeit für den Einzelnen, wo nur das Nötigste erfasst werde.

Daher hofft das Gesundheitsamt Oberallgäu auf die Eigeninitiative der getesteten Bürger. Über die Webseite des Landratsamts Oberallgäu (www.oberallgaeu.org/) beziehungsweise die Corona-Hilfe-Seite (www.oberallgaeu.org/hotline) finden sie laut Walters einen Link, mit dem sich die Getesteten selbst registrieren können. Die Daten dienten nur der Fallbearbeitung und würden umgehend ins System eingespielt. So würden beim Eingang eines Befunds bereits die Daten vorliegen, die für die weitere Bearbeitung notwendig sind. Abgefragt werden die Kontaktdaten und die Art des durchgeführten Tests. „Wenn wir von Anfang an Daten haben, die der digitale Kollege braucht, können wir deutlich schneller Isolationsbescheide versenden,“ sagt Walters.

14 Tage Quarantäne oder freitesten

So ist die Lage: Aktuell müssen alle auf Covid-19 positiv getesteten Personen 14 Tage ab Test oder Symptombeginn in Quarantäne. Lediglich vollständig geimpfte Personen, die ganz symptomfrei bleiben, können sich mit einem PCR- oder Antigen-Schnelltest am siebten Tag nach dem positiven Test freitesten und damit die Quarantäne verkürzen. Als enge Kontaktpersonen werden derzeit nur Menschen im eigenen Haushalt gewertet. Außerdem werden sensible Bereiche wie Kindereinrichtungen, Schulen, Senioreneinrichtungen sowie medizinische Bereiche genauer betrachtet, wenn dort ein Fall auftritt.

Lesen Sie auch

Kontaktverfolgung bei Corona-Fällen Gesundheitsamt Oberallgäu stößt an seine Grenzen - und meldet sich nun per SMS und E-Mail

Lesen Sie auch:

Immer mehr Eltern lassen Kinder gegen Corona impfen - Coronaviren im Internet angeboten?