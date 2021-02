Oberallgäuerin wartet 20 Tage auf Flug von London nach München

Bianca Wölfle (18) aus Burgkranzegg wollte vor Weihnachten nach Hause fliegen. Doch wegen der gefährlichen Corona-Virusmutation in England durfte sie nicht.

25.01.2021 | Stand: 10:43 Uhr

100 Tage als Au-pair-Mädchen in Großbritannien waren ausgemacht, 120 wurden es schließlich wegen der Corona-Pandemie. Bianca Wölfle aus Burgkranzegg (Petersthal) wollte am 22. Dezember ihren Rückflug von London nach München antreten, doch ab diesem Tag verhängte die deutsche Bundesregierung ein „generelles Beförderungsverbot“ für Reisende aus Großbritannien. Ausnahmen gibt es erst seit Januar auf Antrag für „Personen mit Wohnsitz und Aufenthaltsrecht in Deutschland“. Dieses „Schlupfloch“ nutzte die 18-Jährige und ist seit 12. Januar wieder daheim auf dem Bio-Heuhof der Eltern im Oberallgäu.