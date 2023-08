Oberallgäuer Notärzte dürfen nicht mehr selbst fahren - Holetschek sagt in Fischen Unterstützung zu

Ärzte, Mediziner und Pfleger listen in Fischen Mängel im Krankenhaus- und Notarzt-System auf. So nimmt Gesundheitsminister Klaus Holetschek ihre Sorgen auf.

03.08.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Oberallgäuer Ärzte sehen die Versorgung der Bevölkerung mit Notärzten in Gefahr. Sie fürchten um den Bestand der Herzkatheter-Untersuchungen in Immenstadt und die Existenz der Klinik in Oberstdorf. Das erklärten sie bei einer Veranstaltung mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek in Fischen.

