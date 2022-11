„Die gesellschaftliche Leistung der Kindererziehung wird nicht honoriert“

Die Oberallgäuerin Nicole Kühn setzt sich dafür ein, dass Mütter und Väter, die mit ihren Kindern zu Hause bleiben, dafür Geld vom Staat bekommen.

Nicole Kühn ist verheiratet und Mutter zweier Töchter, Luisa (8) und Malin (4). Die 48-Jährige arbeitet Teilzeit in einer Schule in Sonthofen als Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache. Sie arbeitet bewusst nicht Vollzeit. Das macht ihr Mann, ein Architekt. Kühn wirkt aktiv mit im Bundesverband Familienarbeit. Der Verband fordert, dass Mütter und Väter selbst entscheiden können, ob sie einen Krippenplatz nutzen oder ihr Kind lieber selber zu Hause betreuen – und dafür Geld vom Staat bekommen.

In etwa so viel, wie ein Krippenplatz insgesamt kostet

Der Verband fordert, dass Eltern in etwa so viel Geld vom Staat zusätzlich erhalten, wie ein Krippenplatz insgesamt kostet – wenn sie ihr Kind in den ersten Jahren zu Hause betreuen. Es gebe Berechnungen, die gehen von rund 800 Euro monatlich aus, sagt Kühn. Mütter oder Väter sollten selbst entscheiden können. „Es geht um Wahlfreiheit.“ Kühn sagt, dass der Staat einen großen Teil dieser außerfamiliären Leistung schultert. „Das wird im Endeffekt von der Gesellschaft getragen.“ Aber wenn Eltern sagten, sie möchten ihr Kind in den ersten Jahren selbst betreuen, hätten sie dadurch „finanzielle Einbußen“.

Fachkräftemangel in Kitas

Wegen des Fachkräftemangels in Kitas bekommt dieses Thema Brisanz. Die Erzieherinnen seien stark gefordert, die Gruppen würden teilweise größer. „Einige Eltern sind nicht mehr so überzeugt davon, ihr Kind den ganzen Tag in die Kita zu bringen“, sagt Kühn. Viele Mütter würden gerne zu Hause bleiben für die ersten Jahre, die ja auch für die Bindung zu den Kindern enorm wichtig seien. Das sollte dann auch zusätzliche Rentenpunkte geben, „denn dass meine Kinder später auch die Rente der Kinderlosen mitfinanzieren, wird kaum berücksichtigt.“

Eine Mutter (oder ein Vater) bekommt ein kleines Rentenplus für die ersten drei Jahre des Kindes („Mütterrente“). Ob sie (er) in diesen Jahren arbeitet, ist egal.

Seit 2007 gibt es das Elterngeld

„Aktuell weniger Geld zu bekommen, weil man wegen der Kinder wenig arbeitet, ist das Eine, aber dass das auch die Altersabsicherung tangiert, war mir früher nicht bewusst“, sagt Kühn. „Die gesellschaftliche Leistung der Kindererziehung wird nicht honoriert.“

Auf der Homepage des Verbands Familienarbeit ist zudem zu lesen: „Kinderbetreuung ist in. Wir bezahlen beinahe jeden, um nach den Kindern zu sehen, außer die eigenen Mütter.“ Es gibt seit 2007 das Elterngeld. Es wird maximal 14 Monate bezahlt. Die Höhe des Geldes richtet sich nach dem Verdienst vor der Geburt (höchstens aber 1800 Euro).

Danach gibt es das Familiengeld in Bayern (250 Euro pro Monat pro Kind, ab drei Kindern etwas mehr). Es wird an alle Familien ausgezahlt, heißt es auf der Homepage des bayerischen Familienministeriums, und zwar bis zum 36. Lebensmonat. Es gibt also finanzielle Extras für Familien mit Kindern. Auch das Kindergeld (mindestens 219 Euro pro Monat) zählt dazu. Ein Plus für Frauen oder Männer, die zu Hause bleiben, um Kinder zu versorgen, gibt es aber nicht. Im Gegenteil.

Kritik an "Herdprämie", nicht nur von Feministinnen

Nicht nur von Feministinnen wurde so eine Idee vor einigen Jahren als „Herdprämie“ abgelehnt. Kühn denkt, es sei inzwischen gesellschaftlicher Konsens – und politisch gewollt – dass eine Mutter mit kleinem Kind arbeiten soll. Das aber sorge dafür, dass vor allem Mütter, die zur Arbeit auch die meiste Hausarbeit und familiäre Versorgung (Care-Arbeit) übernehmen, sehr gestresst seien. Andererseits wünschten sich auch Männer mehr Zeit für die Familie, belegten Studien. Der Feminismus mit seiner Forderung, die Frauen sollten den männlichen Lebensstil mit Vollzeitarbeit übernehmen, würde den Frauen mit kleinen Kindern einen „Bärendienst“ erweisen, meint Kühn.

„Stark und selbstbewusst ist es doch vielmehr, wenn ich die Anerkennung und gleiche Wertschätzung für den systemrelevanten weiblichen Lebensstil inklusive Care- und Hausarbeit einfordere.“ Wäre beides gleich wertgeschätzt, würde sich eine Gleichberechtigung und Gleichverteilung der verschiedenen Arbeitsbereiche fast von selbst einstellen, meint Kühn.

