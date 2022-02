Diese Blumen sind am Valentinstag bei den Händlern besonders gefragt

Von Mimosen und Orchideen in Herzform: Diese Blumen sind am Valentinstag an diesem Montag bei den Blumenhändlern in der Region besonders gefragt.

Am 14. Februar ist Valentinstag und die Gelegenheit, um sich den Frühling ins Haus zu holen. Am Valentinstag schenkt man sich Blumen. Sie gehören hierzulande als Geschenk einfach dazu. Namensgeber für diesen Brauch ist der heilige Valentin, der Schutzpatron der Liebenden. Im dritten Jahrhundert soll er der Überlieferung nach in Rom Paare nach christlichem Brauch getraut, gesegnet und mit Blumen aus seinem Garten beschenkt haben.

Valentinstag geht auf den heiligen Valentin zurück

Da dies verboten war, ließ Kaiser Claudius II ihn dafür am 14 Februar 269 enthaupten. Das alles ist historisch zwar nicht ganz gesichert, sorgt aber dennoch dafür, dass an diesem Tag an den „Zauber der Liebe“ in Form von Blumengeschenken gedacht wird. Inzwischen kommen zum Glück aber nicht nur Frauen in den Genuss eines bunten Blumengeschenks.

Wir fragten nach, bei Floristin und Blumentrend-Expertin Claudia Roth aus Immenstadt. Auf die Namensgleiche mit der deutschen Politikerin angesprochen, sagt sie, dass diese rein zufällig wäre. Erst nach der Hochzeit sei ihr das aufgefallen, als „ich immer wieder gefragt wurde, ob ich mit der heutigen Staatsministerin für Kultur und Medien irgendwie verwandt wäre“. Ist sie nicht. Und in puncto Blumentrend verrät sie: „Der Trend geht wieder mehr zu bunten Frühlingssträußen.“

Klassische Blumen: langstielige rote Rosen

Daneben gibt es natürlich noch die ganze Bandbreite an klassischen Blumen, angefangen von langstieligen roten Rosen, über bunte Frühlingsblumen wie Tulpen und Mimosen in zartrosa, apricot oder gelb, bis hin zu weißen Orchideen in Herzform. Sehr beliebt als Mitbringsel sind einzelne Blumen, wie etwa eine Strelitzie, eine übergroße Mohnblume – gerade in Italien besonders angesagt – oder die „King Protea“, die Wappen- und Nationalblume aus Südafrika, garniert mit Eukalyptus- und Olivenzweigen. (Lesen Sie auch: Blumen kaufen am Valentinstag - Freude und Wut in Kempten und im Oberallgäu)

Für Nachhaltigkeits-Fans gibt es individuell bestückte Pflanzschalen. „Hauptsache der oder die Beschenkte hat lange Freude daran“, meint sie. Auch dafür hat Claudia Roth Tipps parat: „Stiele gleich abschneiden, nur lauwarmes Wasser zum Gießen verwenden, beigefügten Dünger verwenden, den Blumenstrauß vor direkter Sonne und Zugluft schützen und – nicht auf die Heizung stellen“.

Wer all diese Ratschläge beherzigt, wird sicherlich lange Freude an seinem Blumenstrauß haben. Ein Tipp für Blumenfreunde: Nachdem der Valentinstag heuer auf einen Montag fällt, gibt es zudem auch die Möglichkeit, das Blumengeschenk bereits am Sonntag zu kaufen. Denn zwischen 10 und 12 Uhr dürfen die Blumenläden in der Region laut Gesetz auch sonntags zwei Stunden geöffnet haben.

