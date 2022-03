Langjähriger Dirigent von Oberallgäuer Kapellen über sein Leben in Odessa

Maximilian Jannetti, der das Blasorchester im Oberallgäu leitete, arbeitet seit 2019 in Odessa. Dort erlebt er, wie „unglaublich rücksichtslos“ der Krieg ist.

02.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Es war ein lauter, dumpfer Knall. Einer, den er bisher im Leben noch nie gehört habe, erzählt Maximilian Maria Jannetti. Der Knall habe ihn aus dem Schlaf aufgeschreckt, um 4 oder 5 Uhr morgens. Doch dann sei er wieder eingeschlafen, erzählt der Dirigent am Telefon. Am nächsten Morgen allerdings erlebte er ein böses Erwachen: Eine Rakete hatte Odessa getroffen, jene ukrainische Stadt am Schwarzen Meer, in welcher Jannetti seit 2019 lebt, nachdem er viele, viele Jahre Blasorchester im Ober- und Ostallgäu geleitet hat, wie die Jugendblaskapelle Sonthofen und die Musikkapelle sowie die Bläserschule in Fischen.