Oberallgäu: Ein Avatar sitzt für Quentin in der Schule

Während der 16-Jährige im Krankenhaus ist, nimmt der kleine Roboter seinen Platz im Gymnasium Sonthofen ein. So bekommt der Junge alles vom Unterricht mit.

Am Anfang war es noch ungewohnt - für Quentin Braun, seine Mitschüler und die Lehrer. Doch mit der Zeit gewöhnten sich alle an den "kleinen Kerl", der einige Wochen statt des 16-Jährigen auf der Schulbank des Sonthofer Gymnasiums stand. Über den Avatar, einen kleinen Roboter mit weißer Hartplastikschale, hatte Quentin stets das Gefühl: "Ich bin mit dabei." Während er im Bett eines Krankenhauses lag, sah der 16-Jährige seine Mitschüler und die Lehrkräfte, konnte sich melden und so selbst mit Beiträgen direkt am Unterricht teilnehmen. Sein Fazit: "Das würde ich auf jeden Fall wieder machen."

Quentin, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, musste wegen einer Rückenmarks-Operation ins Krankenhaus. Insgesamt fehlte er dadurch den ganzen Juli in der Schule. Damit die Lücken nicht zu groß wurden "und für ihn auch als Ablenkung", hatte seine Mutter Dorin Braun die Idee, sich den Avatar im Medienzentrum Oberallgäu auszuleihen. Und die Erfahrungen von Quentin und seiner Mutter waren durchwegs positiv.

Vom Bett aus den Roboter steuern

Mit dem Finger bewegte der Gymnasiast auf dem Tablett über eine App den kleinen Roboter. Er schaute zur Lehrerin oder zum Lehrer, zur Tafel, zu seinem Banknachbarn oder den anderen Schülern, machte vor Ort im Unterricht mit und im Krankenhausbett seine Einträge ins Heft. Nach kleinen Anfangsschwierigkeiten hatte er den Dreh schnell heraus, um den Avatar richtig zu handeln. "Auch wenn der Kopf sich etwas zu langsam bewegt und sich die Schrift an der Tafel nicht herzoomen lässt, lief es unterm Strich sehr gut", sagt der 16-Jährige. Manchmal sei er nur etwas erschrocken, wenn er in der Pause mit den Mitschülern sprach und plötzlich hinter ihm jemand anderes auftauchte. Aber: "Auf Dauer nur mit einem Avatar in der Schule zu sein, würde ich auch nicht wollen."

Das "soziale Miteinander von Menschen" sei eben doch etwas anderes, meint seine Mutter. Außerdem durfte der Avatar aus Datenschutzgründen nicht in den Pausenhof mitgenommen werden. Aber das Wichtigste sei gelungen: "Über den Avatar konnte Quentin den Kontakt zu seiner Klasse halten."

Das sieht auch Elisa-Marina Schramm, Lehrerin für Deutsch und Geschichte am Gymnasium, so: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Avatar ein Fremdkörper war", sagt Schramm und glaubt, dass dies auch für die ganze Klasse so gewesen sei. Mit seiner Stimme und seinen Beiträgen habe Quentin am Unterricht teilgenommen. Natürlich sei es für eine Lehrkraft schöner, in ein menschliches Gesicht zu blicken. Aber in solchen Ausnahmefällen, "ist das für Personen mit einer Einschränkung eine tolle Chance, dabei sein zu können".

Eltern von Mitschülern verhindern den Einsatz

So gut, wie in Sonthofen läuft es allerdings nicht immer, weiß Doris Sippel, Leiterin des Medienzentrums des Landkreises. Seit einem Jahr bietet sie den Avatar Eltern und Schulen im Oberallgäu an. Doch die ersten vier Einsätze, die geplant waren, scheiterten am Einspruch der Eltern von Mitschülern. Das Problem: Aus Datenschutzgründen müssen alle Eltern einer Klasse dem Avatar zustimmen. Und manche hatten Angst, dass die Daten ihrer Kinder im Internet herumschwirren. Doch das sei eigentlich ausgeschlossen, sagt die 49-jährige Immenstädterin. Denn die Bilder oder Beiträge werden nicht gespeichert und nur das Kind, das den Roboter nutzt, hat einen Zugang. Um die Ängste der Eltern zu beruhigen, setzt Sippel jetzt mehr auf Informationen vorab. Und die vergangenen drei Einsätze haben auch geklappt.

So funktioniert der Avatar

Der Avatar, den das Medienzentrum Oberallgäu nutzt, ist der AV1 Roboter einer norwegischen Firma. Er ist knapp 30 Zentimeter hoch und 1,5 Kilogramm schwer. In ihm steckt eine Kamera, ein Mikrofon und ein Lautsprecher, mit denen die abwesende Person per Livestream dem Unterricht in der Schule folgen und selbst etwas dazu beitragen kann. Der Mensch verbindet sich von zu Hause oder einem Krankenzimmer aus über ein Tablett oder dem Smartphone per App mit der SIM-Karte in dem Avatar. Ferngesteuert kann der Mensch den Avatar lenken: Den Kopf nach oben und unten oder nach links und rechts bewegen, sich über den Fuß bis zu 360 Grad drehen. Mit den Augen können verschiedene "Gefühle" ausgedrückt werden. Wird die Meldefunktion (Hand) gedrückt, leuchtet der Kopf des Avatars grün. will das Kind nur passiv am Unterricht teilnehmen und drückt das Mondsymbol leuchtet der Kopf blau. Die volle Batterie soll laut Hersteller mindestens sechs Stunden halten, über Nacht wird sie dann wieder aufgeladen.

