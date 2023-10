Energiewende selbst in die Hand nehmen

Große Mehrheit stimmt im Kreistag für die Gründung einer gemeinsamen Energiegesellschaft mit den Oberallgäuer Kommunen.

25.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Durch heimische Energieproduktion die Wertschöpfung in der Region zu halten, statt teuer Öl und Gas importieren zu müssen. Das ist der Grundgedanke der kommunalen Energiegesellschaft, die der Landkreis Oberallgäu gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen ins Leben rufen will. Jetzt votierte der Kreistag mit einer Gegenstimme für die Gründung. Zuvor hatten bereits 15 Stadt- und Gemeinderäte für den Schritt gestimmt.

Landrätin kritisiert Vorgaben des Regionalen Planungsverbandes

„Wir wollen gemeinsam mit den Kommunen die Energiewende selbst in die Hände nehmen“, sagte Landrätin Indra Baier-Müller ( FW). Dafür müsse man aber alle geeigneten Flächen in Betracht ziehen, kritisierte die Kreischefin die Vorgaben des Regionalen Planungsverbands im Bereich der Windenergie. "Wir sollen auf der einen Seite Ziele erreichen und werden auf der anderen Seite limitiert.

Auch Bürger können sich Beteiligen

Durch den Kreistagsbeschluss können jetzt die notwendigen rechtlichen Schritte zur Gründung einer Oberallgäuer Energiegesellschaft eingeleitet werden. Diese soll mit dem Ziel gegründet werden, Energie regional und nachhaltig zu erzeugen und dabei die Bürgerinnen und Bürger direkt und indirekt zu beteiligen. Denkbar sind alle Formen erneuerbarer Energien – von Solarenergie bis Wasserkraft. Außerdem ist vorgesehen, dass sich Oberallgäuerinnen und Oberallgäuer direkt an Energieprojekten ihrer Wahl beteiligen können, erklärte der Klimaschutzbeauftragte Thorsten Metke im Kreistag.

Auch regionale Energieunternehmen sollen sich beteiligen

Die Energiegesellschaft soll dabei das Dach bilden, unter dem verschiedene Projekte jeweils durch Tochtergesellschaften umgesetzt werden. Bürgerinnen und Bürger werden auf diese Weise die Möglichkeit haben, gezielt in einzelne Vorhaben zu investieren. Durch die Beteiligung der Kommunen an der Energiegesellschaft sollen die Menschen in der Region und die ansässigen Unternehmen außerdem von stabilen Energiekosten profitieren.

Möglich wurde solch ein Gemeinschaftsprojekt erst mit dem Inkrafttreten des überarbeiteten Klimaschutzgesetzes zu Beginn dieses Jahres 2023. Das regelt, dass sich auch Landkreise auf dem Gebiet der Energiegewinnung engagieren dürfen. Neben Kommunen und Bürgerinnen und Bürgern haben auch die regionalen Energieunternehmen die Möglichkeit, sich in Energieprojekten einzubringen. Hierzu fanden laut Landratsamt bereits erste vielversprechende Gespräche statt.

AfD-Kreisrat votiert gegen Gründung einer Energiegesellschaft

Gegen die Gründung einer Energiegesellschaft votierte nur Hubert Seif ( AfD). „Wir haben nicht ausreichend Fläche, die bebaut werden kann“, sagte Seif. „Wir leben nicht in den USA, wo man PV-Anlagen einfach in die Wüste bauen kann.“ Seif nannte die Energiewende-Politik ein „Desaster“. Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm (FW) widersprach: „Das ist ein Weg, den wir beschreiten müssen“, sagte Wilhelm. „Wir sollten den Bürgern die Ängste nehmen und keine Desaster-Szenarien zeichnen.“ In die gleiche Kerbe schlug auch Landrätin Indra Baier Müller: „Glaskugel-Lesen bringt uns nicht weiter.“ Markus Kubatschka (SPD) lobte die Gründung der Energie-Gesellschaft: „Es ist ein guter Schritt und genau das Richtige, was wir derzeit tun können.“