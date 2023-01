Wird die heimische Küche verdrängt?

Gastronomiebetriebe mit Allgäuer Küche müssen seit Jahren mit Restaurants mit ausländischer Küche konkurrieren. Das sagen hiesige Gastronomen dazu.

In kaum einem Land wird die heimische Küche so zurückgedrängt wie in Deutschland. Das zeigt die Studie „Dining Out as Cultural Trade“ des US-amerikanischen Wissenschaftlers Joel Waldfogel aus dem Jahr 2019. Für die Untersuchung verwendete Waldfogel, Professor an der Wirtschaftshochschule Minnesota, Material von einer Bewertungsplattform. Das Ergebnis: In Deutschland haben nur etwa 36 Prozent aller Restaurants deutsche Gerichte auf der Speisekarte. Wird die heimische Küche auch im Oberallgäu verdrängt?

„Zuerst müssen wir uns fragen, was die heimische Küche überhaupt ausmacht“, sagt Armin Hollweck, Oberallgäuer Kreisvorsitzender des deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA). Typische Allgäuer Speisen bestünden vor allem aus Eiern, Mehl und Milch. Als Beispiele nennt Hollweck Kässpätzle und Krautkrapfen. Zudem zeichne sich die Allgäuer Küche durch saisonale und regionale Zutaten aus. „Da leistet unsere Gastronomie im Oberallgäu eine super Arbeit“, sagt Hollweck. Rund 90 Prozent der Waren in den Gastrobetrieben, die heimische Gerichte anbieten, seien frisch und regional, sagt der Gastronom, der auch in seinem Hotel und Restaurant Adler in Oberstaufen hohen Wert auf Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit legt.

Armin Hollweck, Inhaber des Hotel Adler in Oberstaufen und Oberallgäuer Kreisvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands. Bild: Benjamin Liss (Archivbild)

„Die heimische Küche ist perfekt, weil sie nachhaltig, sparsam und gesund ist“, sagt Hollweck. Deshalb sei sie auch weiterhin beliebt im Oberallgäu. „Sehr viele Touristen kommen zu uns wegen der regionalen Gerichte.“ Aber auch die Einheimischen schätzen das Angebot in der Region, sagt Hollweck. Auch Albert Seitz vom Gasthof „Drei König“ in Immenstadt weiß, dass seine Gäste gerne heimische Gerichte probieren. „Einheimische wollen hingegen eher Abwechslung“, sagt der Gastronom. Deshalb sei eine Mischung in der Speisekarte wichtig.

Albert Seitz betreibt den Gasthof "Drei König" am Marienplatz in Immenstadt. Bild: Franz Summerer

Oberallgäu: Hoher Bedarf an Regionalvermarktung

Seitz setzt hierbei auf regionale Produkte. „Ich bin überzeugt, dass es einen hohen Bedarf an Regionalvermarktung gibt“, sagt Seitz. „Die Menschen wollen wissen, wo ihr Essen herkommt. Was man in der Küche daraus macht, steht auf einem ganz anderen Blatt.“ Deshalb bietet der Gastronom nicht nur regionale Gerichte an, denn „nur einheimische Küche wird auf lange Zeit dünn“.

Dennoch zeichne sich schon seit Jahren der Trend ab, dass immer mehr Restaurants mit ausländischer Küche in der Region Fuß fassen. „Pizzerien, griechische und asiatische Restaurants laufen sehr gut“, sagt Hollweck. Vor 15 Jahren habe es nur je ein italienisches und chinesisches Restaurant in Oberstaufen gegeben. „Jetzt gibt es sieben italienische und ein griechisches Restaurant sowie zwei Döner-Imbisse“, sagt Hollweck.

Ein einheimisches Familienrezept: Allgäuer Krautkrapfen mit Blattsalat. Bild: Anne Deiß, BR/megaherz gmbh

Heimische Küche ist arbeits- und personalintensiv

Als Grund nennt der Gastronom, dass die heimische Küche im Gegensatz zur ausländischen sehr arbeits- und personalintensiv sei. „Es ist kein Geheimnis, dass Gastronomie und Hotellerie damit kämpfen, Personal zu finden.“ Der Lohnkostenanteil liege bei Gastronomiebetrieben mit deutscher Küche bei rund 40 Prozent. „Betriebe mit ausländischer Küche können hingegen häufig auf die komplette Familie zurückgreifen und so die Lohnkosten niedrig halten“, sagt Hollweck. Das gelte auch für den Wareneinkauf. „Ein Rinderfilet vom heimischen Bauern kostet natürlich viel mehr als der Teig für eine Pizza. Viele Menschen gehen aus finanziellen Aspekten dann eher zur Konkurrenz“, sagt Hollweck.

Auch die Corona-Pandemie habe der heimischen Gastronomie geschadet. „Und mit der Energiekrise und den hohen Lebensmittelpreisen kommt das nächste Fiasko auf uns zu“, sagt der Gastronom. Dennoch sind sich Hollweck und Seitz sicher, dass die heimische Küche weiter existieren werde. „Wir arbeiten hier im Oberallgäu auf einem sehr hohen Niveau und haben eine gute Versorgung“, sagt Seitz.

