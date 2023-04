Oberallgäu: Kommt das Aus für die zweite Hegeschau des Kreisjagdverbands?

Jäger und Landratsamt streiten um das Treffen im Oktober mit Präsentation der Hirschgeweihe. Die Kreisbehörde warnt vor einer Klage - aus Jägerkreisen.

Bei der Frage, ob es im Oberallgäu eine zweite Hegeschau im Jahr geben soll, sind der Kreisjagdverband Oberallgäu und das Landratsamt uneins. Wie berichtet, hatten die Jäger bei ihrer Verbandsversammlung in Fischen darüber geklagt, dass die Kreisbehörde nur noch eine Hegeschau veranlassen will. Das Landratsamt begründete das jetzt auf Anfrage damit, dass es „seitens der interessierten Öffentlichkeit Bedenken ob der rechtlichen Grundlagen“ für die Herbst-Hegeschau gibt und sogar eine Klage drohe - vermutlich aus dem Kreis der Jäger selbst.

Nach dem bayerischen Jagdgesetz ist eine Pflichthegeschau für Schalenwild am Ende des Jagdjahres vorgeschrieben, die auch vom Landratsamt angeordnet wird. Das Jagdjahr schließt Ende März, die Hegeschau wird im April von den Kreisjagdverbänden organisiert. Die Kosten für die Durchführung der Hegeschau liegen beim zuständigen Jagdverband.

Gezeigt werden müssen in der Hegeschau die Geweihe aller erlegten Tiere oder die auf andere Weise zu Tode gekommenen sind (Verkehrsunfälle oder Stürze) – nach Tierarten gegliedert. Das dient zum einen dem körperlichen Nachweis des Abschuss-Solls und zum anderen werden die Tiere von Landratsamt und der TU München wissenschaftlich erfasst und ausgewertet, heißt es von der Kreisbehörde. Und weiter: „Dafür muss Personal vom Landratsamt abgestellt werden, was Kosten zulasten des Steuerzahlers verursacht.“ Im Oberallgäu fallen diese Kosten zweimal im Jahr an.

"Das ist Tradition", sagen die Jäger

Denn da gibt es neben der Hegeschau im Frühjahr als Besonderheit nach dem 15. Oktober noch eine Herbsthegeschau. Zu dem Termin endet die Jagd auf den Hirsch der Klasse 1. Dann präsentieren die Jäger die prachtvollen Hirschgeweihe – eingebettet in einen Jägerabend und die Hubertusmesse. „Das ist Tradition und ein Kulturgut“, sagt nicht nur der Vorsitzende des Kreisjagdverbands Heinrich Schwarz. Aus „Kostengründen“ dürfe nicht mit dieser Tradition gebrochen werden, sagt der Vorstand des Jagdverbands.

"Wir würden vor Gericht verlieren", glaubt das Landratsamt

Doch der Kreisbehörde selbst geht es gar nicht um die Kosten der Hegeschau. Die „damit verbundenen Verwaltungskosten“ sind aber Begründung für die „rechtlichen Bedenken“, die 2022 gegen die Herbsthegeschau erhoben wurden, teilt Franziska Springer mit, Pressesprecherin im Landratsamt. Die Kreisbehörde sei „um umfassende rechtliche Prüfung gebeten“ worden. Wobei der Ausdruck „interessierte Öffentlichkeit“ auch auf Gegner aus dem Bereich der Jäger schließen lässt. Jedenfalls habe die Überprüfung laut Springer ergeben, „dass der Gesetzgeber eine solche zweite Hegeschau nicht vorsieht und das Landratsamt im Fall einer Klage, die im Raume steht, gegen die behördliche Anordnung der Herbsthegeschau voraussichtlich unterliegen würde“. Daraus resultierte die rechtliche Empfehlung der übergeordneten Behörde „von der Herbsthegeschau Abstand zu nehmen“. Was das Landratsamt künftig auch tun will.

Gleichzeitig schlägt die Kreisbehörde vor, der Jagdverband könne die traditionelle Herbsthegeschau als „verbandsinterne Veranstaltung“ durchführen – ohne die behördliche Anordnung. Derzeit sind Kreisjagdverband und Landratsamt noch in Verhandlungen.

