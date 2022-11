Beim Ausbau des Biomasseheizwerks von Immenstadt geht's jetzt an die Feinplanung. Gleichzeitig wirbt die Stadt um private Abnehmer. Das ist der Zeitplan.

16.11.2022 | Stand: 18:55 Uhr

Der geplante Ausbau der Fernwärme im Zentrum von Immenstadt kommt voran. So vergaben jetzt die Stadträte im Hauptausschuss den Auftrag für die Planungsleistungen an das Ingenieurbüro Sendl aus Peißenberg. Insgesamt würde der Auftrag drei Millionen Euro kosten – aber nur, wenn das ganze Projekt mit beiden Bauabschnitten realisiert wird. Der erste Bauabschnitt ist auf über zehn Millionen Euro veranschlagt. Herbst 2023 soll Baubeginn am Biomasseheizwerk sein. Derzeit läuft die Akquise der Abnehmer.

