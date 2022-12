Allgäuer Polizei klärt Diebstahl-Serie auf - Mann soll auch Diebstahl in Tübingen begangen haben

Die Allgäuer Polizei hat eine Diebstahl-Serie aufgeklärt. Ein Zeuge erwischte einen Dieb bei Ofterschwang auf frischer Tat und rief die Polizei.

23.12.2022 | Stand: 14:41 Uhr

Die Allgäuer Polizei konnte eine Diebstahl-Serie aufklären. Der Tatverdächtige soll mehrere Diebstähle in der Region und sogar in Tübingen begangen haben, teilen die Beamten mit.

Der mutmaßliche Täter soll am Mittwochnachmittag ein hochwertiges Handy im Wert von 1000 Euro aus einem unverschlossenen Pkw in Fischen (Landkreis Oberallgäu) geklaut haben. Am Donnerstag beobachtete ein Zeuge einen Mann, der sich an einem geparkten Auto in Muderbolz bei Ofterschwang im Oberallgäu zu schaffen machte. Der Zeuge rief die Polizei, die den Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen konnte.

Mutmaßlicher Dieb im Oberallgäu geschnappt

Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass das nicht der erste Diebstahl ist, den der Mann begangen haben soll. In Tübingen soll er eine Bankkarte samt Geheimzahl aus einem Pkw geklaut und damit anschließend eine niedrige vierstellige Summe abgehoben haben. Bei einem weiteren Fall in Fischen soll er eine kleinere Summe Bargeld und eine Kreditkarte gestohlen haben. Die Polizei ermittelt nun, ob der Mann möglicherweise für weitere Taten verantwortlich ist.

