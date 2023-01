Oberallgäuer fällt auf falsche Polizeibeamte herein - Taxifahrerin verhindert Schaden

Ein Oberallgäuer ist auf falsche Polizeibeamte hereingefallen. Er fuhr mit dem Taxi zur Bank, um Geld abzuheben - doch die Fahrerin verhinderte Schlimmeres.

11.01.2023 | Stand: 10:52 Uhr

Ein 80-Jähriger aus dem Oberallgäu ist am Dienstag auf falsche Polizeibeamte hereingefallen. Eine Taxifahrerin verhinderte einen großen finanziellen Schaden, berichtet die Polizei. Der Mann hat am Montagmittag einen Anruf von einem angeblichen Polizisten bekommen, der ihm sagte, dass von seiner Bank Daten an Kriminelle herausgegeben wurden. Er sagte dem 80-Jährigen, dass er so viel Geld wie nur möglich abheben und sichern solle.

Taxifahrerin verhindert Betrug im Oberallgäu

Daraufhin bestellte sich der Senior ein Taxi, um zur Bank zu fahren und dort 18.000 Euro von seinem Konto abzuheben. Unterwegs erhielt er von dem Betrüger einen weiteren Anruf und wurde von ihm in ein Gespräch verwickelt.

Während der Fahrt sagte der 80-Jährige der Taxifahrerin, dass er einen größeren Betrag abheben wolle. Weil der Frau dies komisch vorkam, informierte sie ihre Taxizentrale, die wiederum Kontakt zur Bank des Seniors aufnahm. Der dortige Bankmitarbeiter gab das geforderte Geld nicht heraus, bis die hinzugerufene richtige Polizei den Sachverhalt aufgeklärt hatte.

Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte": Kriminelle erbeuteten 2022 über 300.000 Euro

Mit der Betrugsmasche der "Falschen Polizeibeamte" haben Betrüger im Jahr 2022 im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West über 300.000 Euro erbeutet. Von über 1000 gemeldeten Fällen waren letztes Jahr 36 Betrüger erfolgreich.

Die Polizei rät in solchen und ähnlichen Fällen:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Bitte sprechen Sie auch mit Verwandten, Bekannten und Ihren Nachbarn über das Phänomen.

