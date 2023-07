Wie sich Oberallgäuer Gemeinden künftig gegen die Hitze rüsten

Oberallgäuer Kommunen wollen ihre Bürger vor Hitze schützen. Sonthofen und Immenstadt berücksichtigen das schon bei öffentlichen Plätzen.

29.06.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Im Moment ist es zwar etwas kühler – dennoch befassen sich Kommunen im Oberallgäu mit der Frage, wie sie ihre Bürger vor starker Hitze schützen können. Öffentliches Trinkwasser, mehr Schatten und ein Umdenken in der Bauweise sind nicht nur in Immenstadt, Sonthofen, Oberstaufen und Oberstdorf zentrale Themen.

Deutschland hat durch den Klimawandel mit mehr Extremsommern zu rechnen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat deshalb einen nationalen Hitzeschutzplan auf den Weg gebracht. Er soll verhindern, dass Menschen bei anhaltend heißen Temperaturen reihenweise umfallen.

Maßnahmen in Immenstadt: Begrünte Anlagen und Brunnen mit Trinkwasser

Immenstadt hat nach Angaben der Stadtverwaltung zum Beispiel bei der Neugestaltung des Fidel-Schlund-Platzes auch an heiße Zeiten gedacht. Fassadenbegrünung, eine ebenfalls begrünte Pergola sowie ein Brunnen mit Trinkwassersäule sollen während Hitzeperioden künftig mitten in der Stadt für Kühle sorgen.

Wie Immenstadt versucht auch Sonthofen, in stark versiegelten Bereichen mehr Grün zu pflanzen. Bestehende Bäume würden, wo immer möglich, in Planungen integriert und so viele zusätzliche Bäume wie möglich gepflanzt, teilt die Stadtverwaltung mit. „Bäume spenden nicht nur Schatten, sondern tragen durch die Verdunstung und Luftfilterung zu einer deutlichen Verbesserung des Kleinklimas bei“, betont Pressesprecherin Kristina Müller.

Sonthofen setzt auf das Schwammstadtprinzip und viele Bäume

Sie verweist auf das Bahnhofsumfeld. Dort seien bestehende Bäume in die Planung integriert, zahlreiche neue gepflanzt und ein Wasserspiel installiert worden. Auf dem Alemannenplatz werde nach der Umgestaltung anfallendes Wasser nicht mehr in die Kanalisation abgeleitet, sondern vor Ort versickert, um die Standorte der Bäume zu bewässern und das Grundwasser anzureichern. Man versuche, dieses sogenannte Schwammstadtprinzip in alle aktuellen Planungen zu integrieren, erklärt Müller.

Beide Städte erteilen Bauherren außerdem Auflagen zur Schaffung von Grünflächen und dem Erhalt vorhandener Baumbestände. In Sonthofen berate außerdem die städtische Baumkontrolleurin die Privatleute, teilt die Verwaltung mit. Die Stadtverwaltung habe im Jahr 2019 die Strategiegruppe „Natur in der Stadt“ gegründet, darüber hinaus gebe es aktuell ein fraktionsübergreifende „Positionspapier zu Verbesserung des Stadtklimas in Sonthofen“. In Immenstadt befasst sich in Klimateam mit der Frage, wie sich die Stadt ans extremer werdende Wetter anpasst.

Oberstaufen: Zwei neue Trinkwassersäulen am Hündle

Wichtig beim Kampf gegen die Hitze ist vielen Kommunen frei zugängliches Trinkwasser. Oberstaufen hat im Wandergebiet Hündle erst kürzlich zwei neue Trinkwassersäulen angeschafft. Der Ort weist außerdem auf die zwölf anderen Brunnen im Gemeindegebiet hin, aus denen man trinken kann. Immenstadt zählt unter den 13 städtischen Brunnen sechs mit Trinkwasser auf. In Sonthofen und den Ortsteilen sind laut Stadtverwaltung insgesamt zehn Brunnen an das städtische Trinkwassernetz angeschlossen. Davon seien fünf beschildert. Auch bei den anderen fünf könnte man das Wasser trinken, findet dort aber keinen Hinweis darauf.

Auch Oberstdorf verweist auf die vielen Brunnen im Ort. Die meisten hätten früher als Viehtränke gedient. Jetzt sorgten sie im Sommer bei Menschen für Abkühlung. Viele würden nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Doch die Gemeinde habe mit dem Landratsamt und dem Wasserwirtschaftsamt einen Kompromiss ausgehandelt. Von den allgemeinen Versorgungsleitungen dürfe Wasser nicht mehr ohne jegliche Sicherheitseinrichtung gespeist werden, sondern müsse über Hausleitungen versorgt werden. So könne man sie weiter betreiben.

