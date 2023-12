Wie das "Starterlabor Oberallgäu" Jungunternehmer unterstützen will

In Sonthofen und Immenstadt werden künftig Neugründer und Unternehmensnachfolger durch Experten unterstützt. Warum der Landkreis dieses Projekt unterstützt.

Um für die aktuellen Herausforderungen in der Wirtschaft gewappnet zu sein, haben die Wirtschaftsvereinigung Attraktives Sonthofen (AS) und die Arbeitsgemeinschaft

pulsierendes Immenstadt (Impuls) das "Starterlabor Oberallgäu" gegründet.

Ziel ist es, die Innenstädte zu beleben, indem neue individuelle Geschäftsideen entwickelt werden. Die Experten des Starterlabors versuchen, Nachfolger und Neugründer zu finden und zu vermitteln. Das "Starterlabor Oberallgäu" begleitet anschließend mit seinem Team aus erfahrenen Unternehmern, Betriebswirten und Marketingexperten die neuen Unternehmer in ihrem Gründungsjahr und steht beratend zur Seite. Grundsätzlich sollen so die Besucherfrequenz steigen und Synergien geschaffen werden.

"Starterlabor Oberallgäu" will bei Nachfolgersuche unterstützen

Registrieren können sich auf der Website www.starterlabor.de alle, die gerne hier arbeiten und leben möchten. Ebenso können sich Unternehmen, zunächst begrenzt auf die Innenstädte von Sonthofen und Immenstadt, mit ihrer Suche eintragen. Bei Neugründungen, Anmietung von Ladenlokalen oder der Vermittlung einer Unternehmensnachfolge beraten Experten unterstützend und sind auch bei der Suche nach Wohnraum behilflich.

Tobias Schaber, erster Vorsitzender von Impuls, sieht das Projekt als große Chance, um auch die wenigen Leerstände in den Innenstädten der beiden Oberzentren noch zu belegen. "Jeder Leerstand ist einer zu viel", sagt der Immenstädter Unternehmer, der für sein Unternehmen selbst immer wieder Fachkräfte sucht.

Die Projektlaufzeit beträgt ein Jahr und endet am 30. September 2024. Zeigen sich bis Ende 2024 Erfolge, wird eine Fortsetzung und geografische Ausweitung des Starterlabors ins Auge gefasst, denn auch in anderen Kommunen werden engagierte Menschen für Nachfolgelösungen und Fachkräfte für bestehende Unternehmen gesucht.

Landkreis Oberallgäu unterstützt Projekt mit 16.000 Euro

Der Landkreis Oberallgäu will das "Starterlabor Oberallgäu" nun finanziell unterstützen. Insgesamt belaufen sich die Kosten für das Projekt auf 68.000 Euro. Davon entfallen 12.000 Euro auf die Projektadministration und 8000 Euro auf die Berater. Für Marketingmaßnahmen und Werbung rechnen die Projektleiter mit Kosten in Höhe von 48.000 Euro, weshalb insgesamt wohl 68.000 Euro anfallen werden. Die beiden Städte Sonthofen und Immenstadt beteiligen sich mit je 8000 Euro an dem Projekt, die beiden Vereine AS und Impuls tragen 2000 Euro selbst. Zudem gibt es eine Förderung vom Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie in Höhe von 34.000 Euro. "Den Förderbescheid haben wir schon erhalten", sagte Sachbearbeiterin Birgit Wegner im Wirtschaftsausschuss.

Der Landkreis wurde nun angefragt, die übrigen 16.000 Euro bereitzustellen. Die Ausschussmitglieder beschlossen einstimmig, diesen Zuschuss zu gewähren und lobten im gleichen Zug die Gründung des Projekts.

