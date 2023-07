Diese Straßen sind am Sonntag wegen des Rad-Marathons im Oberallgäu gesperrt

Im Oberallgäu und Tannheimer Tal werden am Sonntag mehrere Straßen gesperrt. Grund dafür ist die 13. Auflage des Rad-Marathons. Um diese Straßen geht es.

01.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Am Sonntag, 2. Juli, findet der Rad-Marathon Tannheimer Tal wieder statt. Bereits zum 13. Mal absolviert die Rennradszene den 215 Kilometer langen Rundkurs durch Deutschland und Österreich.

Die Veranstalter rechnen mit rund 2000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Michael Keller, Chef des Organisationskomitees, sagt: „Bislang haben sich etwa 1950 Sportlerinnen und Sportler angemeldet – rund 1200 davon für die lange Strecke.“

Um eine solche große Anzahl an Radfahrern sicher durch die Straßen leiten zu können, wird es temporäre Sperrungen am Veranstaltungstag geben. Die Polizei wird am Sonntag ab 6 Uhr Straßensperrungen auf der Marathonstrecke errichten.

Straßen im Oberallgäu vorübergehend durch Polizei gesperrt

Im Oberallgäu betrifft das Oberjoch, Unterjoch, Wertach, Kranzegg, Rettenberg, Immenstadt, Gunzesried, Sigishofen, Ofterschwang, Bolsterlang, Obermaiselstein und Balderschwang. Start der 215 Kilometer langen Strecke ist in Tannheim.

Da die Rennradfahrer mit teilweise über 50 Stundenkilometern unterwegs sind, seien vorübergehende Straßensperrungen unumgänglich, um die Sicherheit der Fahrer, Zuschauer und anderer Verkehrsteilnehmer zu garantieren, sagt Michael Keller. Die Veranstalter rechnen damit, dass die letzten Radfahrer um etwa 9.30 Uhr über den Riedbergpass und durch Balderschwang gefahren sind. Danach soll es keine Verkehrsbehinderungen mehr geben.

