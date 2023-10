Oberallgäuer Bauern demonstrieren gegen das geplante Tierschutzgesetz

Der bayerische Bauernverband startet die Aktion „Rettet Berta vor dem Schlachthof und Kleinbauern vor dem Aus“ in Immenstadt Diepolz.

30.10.2023 | Stand: 11:39 Uhr

Gegen das geplante Tierschutzgesetz haben Landwirte am Samstag in Immenstadt Diepolz demonstriert. Es war der Auftakt der Aktion „Rettet Berta vor dem Schlachthof und Kleinbauern vor dem Aus“ des Bayerischen Bauernverbandes (BBV). Künftig soll es generell verboten sein, Tiere angebunden oder anderweitig fixiert zu halten. Diese Regelung hätte fatale Folgen für kleinere Bauernhöfe und Milchviehhalter in Bayern und anderen Teilen Süddeutschlands warnt der BBV. Allein in Bayern seien13.000 Kleinbauern betroffen – das sei die Hälfte aller Milchviehbetriebe im Freistaat. Das Verbot würde nach den aktuellen Plänen auch für die Kombinationshaltung gelten, bei der sich Rinder zeitweise auf Alpen und Weiden sowie in Laufhöfen oder Strohboxen bewegen.

