Oberallgäuer Duo präsentiert Hit-Neuauflagen mit eigener Note

Eva Schneider und Kornelius Schilling treten beim Immenstädter Kleinkunstverein „Klick“ als neues Duo EK auf. Die beiden Oberallgäuer covern aktuelle Hits.

„EK – It’s a Match“ –während zumindest der erste Teil des Bandnamens „aus der Not heraus geboren ist“, wie die Künstler erzählen, ist ihre musikalische Verbindung über viele Jahre hinweg in unterschiedlichen Oberallgäuer Projekten gereift. Heute sagen sie, „dass es menschlich und musikalisch einfach super passt“, oder dass es einfach „a match“, eine Übereinstimmung ist. Das soll jetzt ein Konzert beim Kleinkunstverein „Klick“ in Immenstadt zeigen.

Schon der Schulzeit gemeinsam auf der Bühne

Bereits während ihrer Schulzeit standen Eva Schneider (geborene Hanel) und Kornelius Schilling mit ihrer „Musik-Klicke“ unter anderem bei einem klassenübergreifenden Musical-Projekt, der musikalischen Umrahmung von Schulgottesdiensten und anderen Gelegenheiten gemeinsam auf der Bühne. Beide hielten nach der Schule zwar der Musik die Treue, verloren sich aber dennoch aus den Augen. Erst als Markus Dinnebier 2012 die Rock-Metall-Gruppe „Pandora“ ins Leben rief, folgten die ersten außerschulischen Auftritte, bis sich die Band wieder auflöste.

Zehn Jahre dem Punk verschrieben

Eva Schneider war danach mit „Three Ravens and a Puffin“ im Irish und Scottish Folk-Bereich unterwegs, bevor sie sich mit der Band „Brain Refused“ rund zehn Jahre dem Punk verschrieb. Sie umrahmte musikalisch Veranstaltungen wie Hochzeiten, untermalte Poetry-Lesungen und hatte Ende 2019 auch Solo-Auftritte.

Eine Idee kommt gelegen

Da ihr Solo-Programm die Stücke enthalten sollte, die ihr Leben begleitet hatten, wollte sie auch ein von Kornelius Schilling geschriebenes Pandora-Stück darin aufnehmen und holte sich von ihrem Kollegen die Erlaubnis dafür. „Einen Monat später rief mich Konni an und fragte, ob wir nicht gemeinsam was auf die Beine stellen wollen“, erinnert sich Eva Schneider und räumt ein, dass ihr diese Idee recht gelegen kam: „Bei meinen Solo-Auftritten habe ich schnell festgestellt, dass es nicht so meins ist, alleine auf der Bühne zu stehen“, gibt die 41-Jährige zu.

Aus der Folk-Ecke

Bei Kornelius Schilling war es etwas anders. Der 43-Jährige stand nach seinen Auftritten mit den „MacLeods“ lediglich mit „Pandora“ auf der Bühne und widmete sich ansonsten für sich selbst der Verfeinerung seiner musikalischen Fähigkeiten. „Ich habe neue Sachen und neue Instrumente ausprobiert. Mit Familie, Job und anderen Hobbys hatte ich eine ganze Weile gar keine Zeit für Musik. Als Eva wegen dem Stück anfragte, hatte ich Lust, auch wieder etwas zu machen. Ich komme ja aus der Folk-Ecke“, erzählt Schilling.

Proben in der Corona-Zeit

Also legten Schilling und Schneider im Dezember 2019 den Grundstein für gemeinsame Duo-Auftritte. Anfang 2020 folgten die ersten Proben. „Dann hat Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erzählt Eva Schneider. Zu zweit hätten sie zwar größtenteils proben dürfen, „wir wollten aber kein zusätzliches Risiko für unsere Familien eingehen“, erklärt Kornelius Schilling. Also schickten sich die Musiker ihre Aufnahmen hin und her, bis sie gute Audio-Aufnahmen hatten.

Eigener YouTube-Kanal

„Unser Plan war ein bühnentaugliches Programm. Online war nie etwas geplant, aber nachdem wir in die Pandemie reingeraten sind, ist unser YouTube-Kanal entstanden“, sagt Schilling. In den Pandemie-Jahren haben ihn beide so zu schätzen gelernt, dass sie ihn trotz ihrer Rückkehr auf die Bühne weiterführen möchten.

Premiere in Sonthofen

Nach langer Planung feierten Eva und Konni im November 2022 ihre Duo-Premiere in der Sonthofer Kultur-Werkstatt. Auf das jetzt geplante Konzert in der Hofmühle sollen noch viele weitere folgen. „Wir wollen unser Repertoire noch erweitern“, verrät Schneider, die den Zuhörern einen abwechslungsreichen Abend verspricht.

Aktuelle Hits im Programm

„EK – It’s a Match“ hat vielfältige Coverversionen im Programm, die von der folkigen Ecke über Balladen bis hin zu Hip-Hop und Rock reichen. „Genau in dieser ganz bunten Mischung, diesem breiten Spektrum, liegt auch der Reiz von unserem Projekt. Mit den ganz aktuellen Radio-Hits, die wir im Programm haben, wird es eine kurzweilige Show“, hofft Schilling.

Auf Cover-Versionen spezialisiert

Die Musiker haben sich dabei bewusst Covers verschrieben. „Es gibt so viel gute, fertige Musik“, erklärt Schilling, verrät aber sogleich, dass auch die bekannten Stücke nicht so klingen werden, wie sie das Publikum im Ohr hat. „Wir haben Instrumente, Arrangements und Tempo verändert und den Songs so unsere eigene Note verliehen“, so Schilling. Die Zuhörer dürfen also gespannt sein.

Konzert: „EK– It’s a Match“, Samstag, 18. Februar, 20 Uhr, Museum Hofmühle Immenstadt: Karten gibt es im Medienshop unserer Zeitung in Immenstadt, Telefon 08323/802-150, und bei „Klick“ im Internet unter www.klick-immenstadt.de

